Питання часу: гауляйтер Херсона пригрозив Зеленському після обстрілу (відео)

Стремоусов погрожує Зеленському на руїнах свого офісу

У п'ятницю, 16 вересня, у центрі окупованого росією Херсона пролунала серія вибухів. У результаті удар прийшовся по будівлі так званої місцевої "обласної адміністрації", де начебто знаходився кабінет гауляйтера і колаборанта Кирила Стремоусова. Сам він, за словами російських пропагандистських медіа, не постраждав.

У понеділок, 19 вересня, цей самий гауляйтер записав відео з оглядом наслідків обстрілу, який, як окупанти заявляють, завдали Збройні сили України. Він показав будівлю, де знаходився його кабінет. Це відео він виклав у свій Telegram-канал.

"Удари, завдані по адміністративним будинкам, не залишаться поза увагою. Вже найближчим часом буде дана реакція у відповідь", — написав Стремоусов, погрожуючи Офісу Президента України.

Крім того, на відео він зазначив, що на його роботу обстріл не вплинув.

"Ми поки що на зло "нацистів" живі, здорові, виконуємо свої професійні обов'язки незалежно від того, що відбуватиметься. Як кажуть, життя триває. На війні як на війні. Далі битимемо "фашистів" у їхньому ж лігві", — сказав гауляйтер на фоні зруйнованої будівлі.

Відео Кирила Стремоусова

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Херсоні був підірваний будинок колаборантки Тетяни Томіліної, яку росіяни призначили на посаду "глави" державного університету (ХДУ).