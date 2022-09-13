росСМИ сообщают, что сальдо убрали с должности из-за хищения денег москвы

Как известно, бывший городской глава Херсона, российский коллаборант владимир сальдо уже умирал раньше — российские пропагандистские средства массовой информации недавно заявили о смерти гауляйтера. Это произошло в результате отравления и продолжительного лечения в больницах москвы. Однако, кажется, все соболезнования семье коллаборанта оказались тщетными, ведь новости о его смерти удалили, а через некоторое время он появился в видеообращении, где рассказал о своем лечении.

Однако 13 сентября стала известна новая информация о состоянии и дальнейшей работе сальдо. Сообщается, что его сняли с должности гауляйтера Херсонской области, а на его место поставили другую предательницу.

Такую информацию передает Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источник в российских властях.

"Сальдо не был в коме, это прикрытие. Он проворовался, после чего был фактически уволен с должности "главы администрации Херсонской области", — утверждает анонимный источник.

Хотя из-за хищения денег официальные обвинения коллаборанту предъявить не могут, так как деньги из москвы приходили наличными, но на его место уже нашли новую претендентку. Речь идет о заместительнице в оккупационной администрации владимира сальдо екатерины губаревой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, гауляйтер кирилл стремоусов выехал из Херсона в российский город Воронеж, откуда не стесняется записывать видео.