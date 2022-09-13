РосЗМІ повідомляють, що сальдо прибрали з посади через розкрадання грошей москви

Як відомо, колишній міський голова Херсона, російський колаборант володимир сальдо вже помирав раніше — російські пропагандистські засоби масової інформації нещодавно заявили про смерть гауляйтера. Це сталося внаслідок отруєння і тривалого лікування в лікарнях москви. Проте, здається, усі співчуття родині колаборанта виявилися марними, адже новини про його смерть повидаляли, а через деякий час він з'явився живий у відеозверненні, де розповів про своє лікування.

Проте, 13 вересня стала відома нова інформація щодо стану і подальшої роботи сальдо. Повідомляється, що його зняли з посади гауляйтера Херсонської області, а на його місце поставили іншу зрадницю.

Таку інформацію передає Telegram-канал "Можемо пояснити" з посиланням на джерело в російській владі.

"Сальдо не був у комі, це прикриття. Він прокрався, після чого був фактично звільнений з посади "голови адміністрації Херсонської області", — стверджує анонімне джерело.

Хоча через розкрадання грошей офіційні звинувачення колаборанту пред'явити не можуть, так як кошти з москви приходили готівкою, але на його місце вже знайшли нову претендентку. Мова йде про заступницю в окупаційній адміністрації володимира сальдо катерину губарєву.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, гауляйтер кирило стремоусов виїхав з Херсона в російське місто Воронеж, звідки не соромиться записувати відео.