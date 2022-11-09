Готовятся к "жесту доброй воли"? На Херсонщине массово взрываются мосты и исчезают флаги рф (фото и карта)

Очевидно, оккупанты готовятся к жесту доброй воли на Херсонском направлении

После неоднозначных заявлений коллаборанта кирилла стремоусова относительно готовности так называемой "новой власти" Херсонщины принимать "тяжелые решения", оккупанты, вероятно, начали взрывать мосты на этом направлении, готовясь к ожесточенной битве с Вооруженными украинскими силами за Херсон.

В частности, к утру среды, 9 ноября, в здешних соцсетях появилась информация и фотоподтверждение о повреждении переправ через реку Ингулец в Дарьевке. А также в таких населенных пунктах как Тягинка, Снегиревка и Новокаиры.

На карте отмечены населенные пункты, в которых оккупанты, вероятно, взорвали мосты

Согласно сообщению местных жителей, мост через Ингулец в Дарьевке был окончательно разрушен. Переправу якобы взорвали сами оккупанты. Кроме того, есть данные о том, что россияне также успели вывезти из этой локации приведенные ими ранее понтоны.

Дарьевский мост сейчас выглядит так

Соответствующую информацию в своем телеграмм-канале подтвердил журналист Константин Руденко.

"Россияне начали отступать с правобережья. Сообщают, что Дарьевский мост сейчас выглядит как-то так (см. фото ниже). Это значит, что они туда точно не собираются вернуться. Предварительно его взорвали россияне, причем "эвакуировали" оттуда свои понтонные переправы", – написал он.

оккупанты, очевидно, готовятся к отступлению с правобережья

На этом поток информации о повреждении мостов россиянами не окончился. Очевидцы также сообщают о подрыве железнодорожного моста в населенном пункте Тягинка, расположенном на Бериславской трассе.

с. Тягинка на карте, где поврежден железнодорожный мост

А также в районе населенных пунктов Новокаиры и Снегиревка.

В районе населенных пунктов Новокаиры и Снегиревка переправы также были взорваны

Кроме того, на 9 ноября, в сети появилась информация и видеоподтверждение того, что в областном центре Херсонщины начали исчезать российские триколоры. Пока данных о том, почему оккупанты снимают их, к сожалению, нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный обозреватель и блогер Александр Коваленко прокомментировал дальнейшее наступление Вооруженных сил на Херсонском направлении. Согласно его прогнозам, освобождение правого берега Херсонщины будет происходить в два этапа.