"Оборона держалась на Стремоусове": в сети шутят по поводу якобы выводе войск рф из Херсона

Заявление российского руководства не осталось без внимания

Заявление руководства российской оккупационной армии о том, что они начинают вывод своих войск с правого берега Днепра уже успелр знатно подпортить настроение сторонникам кремлевского режима, а также поднял настроение пользователям сети.

Так на просторах сети уже начали шутить по поводу того, что до этого российские пропагандисты трубили о том, что до этого оккупанты якобы смогли разбить чуть ли не всю украинскую армию.

Другие же поделились прогнозами, что вскоре российскому диктатору придется отдавать приказ о том, чтобы отвести войска за Волгу.

Также пользователи сети отметили, что удивительным образом день заявления о выводе войск совпал со днем гибели известного херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

К слову, на гибель российского прихвостня обратили внимание в Министерстве внутренних дел, которые заодно напомнили украинцам о важности пристегивать ремни безопасности.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны россии сергей шойгу и командующий войсками в зоне "спецоперации" сергей суровикин заявили, что в целях сохранения жизней своих военных и боеспособности подразделений было принято решение вывести войска с правого берега Днепра. Однако в Офисе президента призвали украинцев пока особо не радоваться, поскольку пока нет свидетельство того, что россияне действительно готовятся отступать.