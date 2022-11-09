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"Оборона держалась на Стремоусове": в сети шутят по поводу якобы выводе войск рф из Херсона

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Российские войска
Российские войска

Заявление российского руководства не осталось без внимания

Заявление руководства российской оккупационной армии о том, что они начинают вывод своих войск с правого берега Днепра уже успелр знатно подпортить настроение сторонникам кремлевского режима, а также поднял настроение пользователям сети.

Так на просторах сети уже начали шутить по поводу того, что до этого российские пропагандисты трубили о том, что до этого оккупанты якобы смогли разбить чуть ли не всю украинскую армию.

Другие же поделились прогнозами, что вскоре российскому диктатору придется отдавать приказ о том, чтобы отвести войска за Волгу.

Также пользователи сети отметили, что удивительным образом день заявления о выводе войск совпал со днем гибели известного херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова.

К слову, на гибель российского прихвостня обратили внимание в Министерстве внутренних дел, которые заодно напомнили украинцам о важности пристегивать ремни безопасности.

Как сообщалось ранее, 9 ноября министр обороны россии сергей шойгу и командующий войсками в зоне "спецоперации" сергей суровикин заявили, что в целях сохранения жизней своих военных и боеспособности подразделений было принято решение вывести войска с правого берега Днепра. Однако в Офисе президента призвали украинцев пока особо не радоваться, поскольку пока нет свидетельство того, что россияне действительно готовятся отступать.

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#Херсонская область #Херсон