Истерика, вой и сопли: как путинисты в соцсетях реагируют на сдачу Херсона

После заявления об отводе войск рф из Херсона российские соцсети накрыла волна негодования

В российском Минобороны заявили, что отводят свои войска с правобережной части Херсонской области. Командующий оккупационными войсками сергей суровикин заявил, что это решение было принято в связи с бесперспективностью удержания своих войск на этом участке фронта. Отметим, что практически одновременно с этой новостью в сети начала распространятся информация о якобы смерти гауляйтера Херсонщины кирилла стремоусова. Пропагандисты и "губернатор" Херсонской области заявили, что стремоусов погиб в ДТП. В это же время в россии снова попросили Украину о переговорах.

После того, как аппетиты кремля благодаря ВСУ уменьшились до левобережья Херсонской области, в российских соцсетях среди z-патриотов ожидаемо поднялась волна негатива и негодования.

Так, многие комментаторы начали задаваться вопросами о том, к чему был проведен так называемый референдум.

Другие россияне справедливо побаиваются, что армию рф такими темпами вскоре могут выбить и из Крыма.

Волной хейта накрыло и администраторов пропагандистских пабликов. Те в свою очередь принялись рассуждать о том, насколько большим поражением рф стало отступление с Херсона.

Напомним, ранее мы писали о том, что полковник запаса Сергей Грабский рассказал почему россияне бегут из Херсона.

Также мы сообщали о том, что в Украине не особо верят в отступление армии оккупантов с правобережья Украины.