В россии снова просят Украину о переговорах

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел россии мария захарова, уже ранее возмущенно высказывавшаяся о позиции украинской власти относительно переговорного процесса, снова о них заговорила. По ее словам, россия открыта для обсуждения с Украиной.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА-Новости" со ссылкой на ее слова. Она отметила, что позиция российской федерации не меняется по поводу переговоров — они хотели бы их возобновления.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", — заявила мария захарова.

Что именно она подразумевает под словами о "текущих реалиях" — сказать трудно. Дополнительных комментариев на этот счет захарова не делала.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский якобы смягчил позицию по переговорам с россией после подталкивания со стороны Соединенных Штатов — сейчас в условия переговоров уже не входит увольнение президента рф владимира путина с его должности.

Кроме того, шеф-редактора издания "OBOZREVATEL" Орест Сохар рассказал, действительно ли Запад пытается подтолкнуть Украину к переговорному процессу с россией.