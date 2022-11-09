Полковник пояснил, почему россияне бегут из Херсона и что происходит на Донбассе

Отход россиян на левый берег Днепра – безусловная победа ВСУ

В среду, 9 ноября, Минобороны россии объявило о выводе войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Соответственно, об уходе из Херсона – единственного облцентра, который агрессору удалось захватить с начала полномасштабного вторжения. О том, какие фронтовые направления сейчас наиболее актуальны и почему, а также о том, настал ли в этой войне переломный момент, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

"Отход россиян на левый берег Днепра – безусловная победа ВСУ. И военная перспектива у нас одна – освобождение всех территорий. Но переломный момент еще не настал, – считает Сергей Грабский. – Мы находимся сейчас в очень важной фазе – обессиливания противника, уничтожения его боевого потенциала. Россияне получили дополнительный импульс, огласив мобилизацию и привлекая к войне новые человеческие ресурсы. Но учитывая то, какими темпами мы уничтожаем эти ресурсы, а также вражескую технику, понятно, что именно ВСУ постепенно переламывают ситуацию. И всё же сегодня, 9 ноября, говорить о переломном моменте пока рано. Мы подходим к нему, к пику, но пока он еще не настал".

По словам полковника, в течение последнего месяца есть три основных направления, где разворачиваются основные фронтовые события. Они же останутся таковыми в обозримом будущем.

"Первое – Луганское направление, а конкретнее – Сватовское. Противник пытается сдержать там продвижение украинских войск. Сватово – ключевой пункт во вражеской обороне. Мы пытаемся продвинуться на юг и север от Сватово, охватив его, перерезав коммуникации оккупантов и вынудив их отступать вглубь северной Луганщины. Противник пытается контратаковать, в том числе с помощью мобилизованных. Отчаянно пытается выстроить более-менее мощную линию обороны, пытаясь задержать наши войска. Это имеет определенную военную логику. Россияне хотят выиграть время, чтобы закончить подготовку мобилизованных и перебросить их на фронт. Чтобы, как думают в высшем военно-политическом руководстве рф, после прекращения наступления ВСУ – нанести свой контрудар, отодвинув нас как можно дальше", – поясняет Сергей Грабский.

Второе – Донецкое направление, где мы под постоянными атаками противника ведем активные оборонные действия.

"Там сложно сосредоточить определенные ресурсы для контратак, так что мы относительно спокойно себя чувствуем на тех позициях, которые сейчас занимаем, отбивая наступление оккупантов. Они, не считаясь с потерями, пытаются продвигаться. И кое-где им это удалось – на 200-300 метров, до километра или двух. Но учитывая протяженность этой операции, а также то, что противник не меняет тактику, снова и снова штурмуя наши позиции без особой выдумки, кладя сотни жизней своих солдат в день, успеха они не имеют. И враг может в любой момент, истощив силы, дать задний ход", – считает полковник.

Третье – Херсонское направление, где ВСУ настойчиво, неуклонно продвигаются вперед, вынудив, как видим, оккупантов признать очевидное – и уходить с правобережья.

"Нет сомнений, что в обозримом будущем Херсонщина будет освобождена. Сейчас же выполняется задание касательно подготовки дальнейшего наступления, – поясняет Сергей Грабский. – Уничтожая вражескую инфраструктуру – командную, логистическую, нанося удары по коммуникациям противника, ВСУ минимизировали его возможности касательно любых активных действий, принуждая только обороняться. В итоге, находясь под постоянным давлением, враг постепенно отступает. Сперва с определенных позиций, теперь массово – на левый берег. Но мы вынудим его отходить дальше, дальше и дальше, причем, не просто отходить, а неся потери!"

По словам полковника, россияне уже отвели на правый берег Днепра основную часть тяжелой техники, включая артиллерию, в первую очередь, САУ, танковые подразделения, оставив лишь стрелковые подразделения прикрытия. Теперь будут отходить и они…

"Логистические проблемы, которые мы создали на Херсонщине россиянам, очень сильно ограничили возможности их маневра, – подчеркивает эксперт. – Отсюда и сегодняшнее признание Шойгу и Суровикина о том, что "город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать", а потому надо отходить".