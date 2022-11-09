Істерика, виття та соплі: як путіністи в соцмережах реагують на здачу Херсона

Після заяви про відведення військ росії з Херсона російські соцмережі накрила хвиля обурення

У російському Міноборони заявили, що відводять свої війська з правобережної частини Херсонської області. Командувач окупаційними військами сергій суровікін заявив, що це рішення було прийняте у зв’язку з безперспективністю утримання своїх військ на цій ділянці фронту. Зазначимо, що практично одночасно з цією новиною в мережі почала поширюватись інформація про нібито смерть гауляйтера Херсонщини кирила стремоусова. Пропагандисти та "губернатор" Херсонської області заявили, що стремоусів загинув у ДТП. У цей же час у росії знову попросили Україну про переговори.

Після того, як апетити кремля завдяки ЗСУ зменшилися до лівобережжя Херсонської області, у російських соцмережах серед z-патріотів очікувано піднялася хвиля негативу та обурення.

Так, багато коментарів почали ставити питання про те, до чого було проведено так званий референдум.

Інші росіяни справедливо побоюються, що армію Росії такими темпами незабаром можуть вибити і з Криму.

Хвиля хейта накрило і адміністраторів пропагандистських пабліків. Ті у свою чергу почали міркувати про те, наскільки великою поразкою Росії став відступ з Херсона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полковник запасу Сергій Грабський розповів, чому росіяни тікають з Херсона.

Також ми повідомляли про те, що в Україні не надто вірять у відступ армії окупантів з правобережжя України.