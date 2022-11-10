Чи справді росіяни покинули Херсон? Залужний прокоментував "жест доброї волі" рф

Україна поступово звільняє населені пункти в Херсонській області

Щодо нещодавніх заяв російських окупантів про відступ з правобережної частини Херсона, то українське військове керівництво не може напевно підтвердити цю інформацію. Однак на Херсонщині українська армія все одно здобуває перемоги.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі. За його словами, за кожним так званим "жестом доброї волі" росіян стоять колосальні зусилля українських військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону — це результат активних дій ЗСУ.

"Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", — йдеться в повідомленні головнокомандувача.

Херсонщину звільняють від окупантів

Він також зазначив, що на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування ЗСУ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом. Протягом середи, 9 листопада, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі — 157 кв. км. При цьому, які саме населені пункти були звільнені, не зазначається.

Повідомлення Залужного

Як повідомляв "Телеграф" раніше, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як треба сприймати заяви росіян про відступ з правого берега Дніпра і як просуваються ЗСУ на Херсонському напрямку.