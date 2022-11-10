Фури з гуманітаркою на старті: Кім прокоментував інформацію про звільнення важливого міста

Кім поки що не може поділитися абсолютно всією інформацією, але він запевняє українців, що на них чекають хороші новини

Збройні сили України почали просування на півдні країни. Вранці 10 листопада у мережі з’явилася інформація про те, що українські військові звільнили місто Снігурівку Миколаївської області та підняли там прапор України.

Прокоментував інформацію голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Він повідомив, що для міста вже готують гуманітарну допомогу та 11 листопада її, ймовірно, буде відправлено.

"Ми чекатимемо офіційних повідомлень від ЗСУ. Від себе скажу, що зараз представники влади району вже, скажімо так, близько. Щоб не відкривати всі карти: ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами", — сказав Кім.

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що допомога людям у місті, яке тривалий час перебувало під окупацією, відправлятиметься одразу.

"Я теж хочу з вами всіма поділитися, але маю чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре", — підсумував Віталій Кім.

Також натяк на добрі новини про звільнення міста дав голова Офісу президента Андрій Єрмак. У своєму Telegram-каналі він зробив короткий пост, що складається всього з одного смайлика пташки, але цього було достатньо, щоб українці зрозуміли, про що мова.

Варто відзначити, що Снігурівка є важливим містом з погляду плацдарму, де російські окупанти займають укріплені позиції. Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко раніше повідомив "РБК-Україна". За його словами, звільнення Снігурівки та вихід на цей плацдарм має велике значення для всієї подальшої лінії фронту на північний захід від Херсона.

Гінірівка на карті

Нагадаємо, що 10 листопада в Росії зробили заяву про те, що російська армія відступає з Херсона та організовуватиме оборону лівим берегом Дніпра.