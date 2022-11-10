Під загрозою удару Севастополь? Байден проговорився про постачання Україні далекобійних ракет до HIMARS

У ЗСУ можуть виявитися ракети дальністю до 300 км, чого з надлишком вистачить для удару по Севастополю та Сімферополю.

Нещодавню заяву про відведення російських військ під Херсоном на лівий берег Дніпра військові експерти трактували як можливість створення загрози безпосередньо тимчасово окупованому Криму.

Тим часом Севастополь і столиця Криму Сімферополь вже можуть бути під загрозою українських РСЗВ М142 "HIMARS", до яких, за визнанням президента США Джозефа Байдена, Україна отримала далекобійні ракети.

Так, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції за підсумками виборів Конгресу, президент США заявив, що із двох видів ракет до "HIMARS" — дальністю 160 миль (256 км) та 600 миль (960 км), ЗСУ не отримали саме другі.

"Ми їм не давали тих, які йдуть на 600 миль (965 км), бо я не хочу, щоб вони почали бомбардувати російську територію", — так звучали слова Байдена на прес-конференції.

Чи можна так трактувати, що Україна отримала ракети до "HIMARS" дальністю до 256 кілометрів, президент США не уточнив.

Україна отримала ATACMS?

Треба сказати, що М142 "HIMARS" зараз можуть озброюватися двома видами боєприпасів.

Перший з них – це ракети типу GMLRS, які являють собою класичні снаряди з осколково-фугасною частиною, кумулятивною та забезпеченою суббоєприпасами (готовими осколками), які Україна отримала одночасно з РСЗВ ще влітку. Саме вони своїми точними ударами завдали величезної шкоди окупантам у живій силі, паливі та боєприпасах на підірваних складах. Їхня дальність обмежується приблизно 84 км.

Другий вид боєприпасів — це тактичний ракетний комплекс ATACMS, яким "HIMARS" може стріляти на відстань до 300 км. і вражати цілі з високою точністю. Правда якщо GMLRS "Хімарс" може нести 6, то ATACMS всього одну.

Очевидно, саме ці ракети і мав на увазі Джозеф Байден, говорячи про ракети для "HIMARS" дальністю 160 миль. Зауважимо, що відстань по прямій від Херсона у разі заняття ЗСУ до Севастополя – близько 240 км, Сімферополя – 220 км, тобто вони опиняються в зоні поразки даними ракетами.

А могла б отримати PrSM для удару по Москві

Під ракетами ж дальністю до 600 миль президент США очевидно мав на увазі перспективний американський ракетний комплекс PrSM для "HIMARS", який має замінити ATACMS і в перспективі може досягати дальності в 1000 км.

Щоправда, поки ці ракети випробовуються у варіанті дальності до 500 км і офіційно навіть не прийняті на озброєння США, тож отримати їх Україна не може просто фізично.

Тим часом окупанти можуть мати чергову небезпечну ракетну зброю з Ірану.