Допомога росії поспішає? В Ірані розробили нову небезпечну зброю

Саме ці ракети вже можуть відправитися в рф

На тлі того, що Іран може розпочати передачу росії балістичних ракет для атак по території України, новини про їхнє створення в державі-партнерці агресора стають тривожніші. Вже перша іранська гіперзвукова балістична ракета була розроблена.

Про це заявив командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції Ірану Аміралі Хаджізаде, пише іранське агентство IRNA. За його словами, гіперзвукові ракети здатні обходити новітні системи протиракетної оборони і це "великий стрибок" у сфері ракетного виробництва.

"Ця нова ракета пройде через усі системи протиракетної оборони, і я не думаю, що протягом десятиліть будуть технології, здатні протистояти їй", — заявив Хаджізаде.

Інші подробиці щодо завершення розробки такої ракети іранський командувач не надав. Слід зазначити, що гіперзвукова зброя має здатність рухатися зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

При цьому напередодні Секретар Ради національної безпеки росії Микола Патрушев прибув до іранської столиці Тегерана. Там, ймовірно, він обговорював потенційну купівлю іранських балістичних ракет.

Крім того, раніше "Телеграфу" дав ексклюзивний коментар ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин розповів про співучасть Ірану в збройній агресії проти України.