Помощь России спешит? В Иране разработали новое опасное оружие

Именно эти ракеты уже могут отправиться в рф

На фоне того, что Иран может начать передачу россии баллистических ракет для атак по территории Украины, новости об их создании в государстве-партнере агрессора становятся более тревожными. Уже первая иранская гиперзвуковая баллистическая ракета была разработана.

Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде, пишет иранское агентство IRNA. По его словам, гиперзвуковые ракеты способны обходить новейшие системы противоракетной обороны и это "большой скачок" в сфере ракетного производства.

"Эта новая ракета пройдет через все системы противоракетной обороны, и я не думаю, что в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей", — заявил Хаджизаде.

Другие подробности по завершению разработки такой ракеты иранский командующий не предоставил. Следует отметить, что гиперзвуковое оружие обладает способностью двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

При этом накануне Секретарь Совета национальной безопасности россии Николай Патрушев прибыл в иранскую столицу Тегерана. Там, возможно, он обсуждал потенциальную покупку иранских баллистических ракет.

Кроме того, ранее "Телеграфу" дал эксклюзивный комментарий эксспикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассказал о соучастии Ирана в вооруженной агрессии против Украины.