Куда надо бить, чтобы Иран перестал помогать россиянам в войне с Украиной, – генерал

Экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", как разрушить опасное ирано-российское сотрудничество

Российские власти продолжают втягивать Иран в свою войну против Украины. Официальный Тегеран, который ранее утверждал, что его дроны не имеют отношения к атакам на нашу страну, уже признал, что предоставил рф боевые беспилотники. Правда, уверял, что их было немного, а поставка осуществилась еще до полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Курсы лжи от рф, с которой иранский режим весьма схож, прошли, похоже, успешно. Как успешно, наверное, прошли переговоры секретаря Совета Безопасности рф Николая Патрушева, который, по данным Института изучения войны (ISW), прибыл в Иран, скорее всего, чтобы говорить о поставках россиянам иранских баллистических ракет и дополнительных беспилотников, а также для публичной демонстрации "углубляющегося партнерства" Москвы и Тегерана.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя этот визит, отметил, что рф ищет способы дальше продолжать войну против Украины, так как ее собственные ресурсы заканчиваются.

Как разрушить опасное ирано-российское сотрудничество, "Телеграфу" рассказал генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Что Патрушев забыл в Тегеране

По словам Николая Маломужа, рф действительно активно изыскивает пути для пополнения своих военных возможностей, особенно ракетных.

"У страны-агрессора осталось ограниченное количество баллистических ракет. Из открытых источников известно, что тех же "Искандеров" осталось около 15%. Запас ниже нормы даже для неких форматов обеспечения обороны, безопасности. "Калибров" осталось около 40%, но они ограничены размещением на надводных и подводных средствах в Черном море. Тем более сейчас, когда мы стали контролировать его значительную часть, продвинувшись на юге и получив мощное вооружение от союзников. К тому же наши партнеры ввели в соседние воды ряд авианосцев, которые могут контролировать Черное, Средиземное, Каспийское моря. Такие себе превентивные меры", – поясняет генерал.

Он отмечает, что россия хочет иметь более массовый пакет ракет, которые могли бы доставать на 300-700 км. Отсюда и переговоры с Ираном о поставках Fateh-110 (с дальностью до 300 км) и Zolfaghar (до 700 км). А вкупе с этим – об очередных поставках дронов-камикадзе типа Shahed 136 (атакуют Украину под видом "Герань-2") и, возможно, более быстрых Arash 2.

"Именно об этом – визит Патрушева в Иран. Думаю, прошла предметная беседа касательно того, что именно иранцы могут поставить россиянам, в каком количестве и как. Точно обсуждалась логистика. Как передавать ракеты и дроны. Возможно, морем. Возможно, воздухом – военно-транспортными самолетами. Плюс – обеспечение прикрытия, чтобы это было максимально зашифровано", – поясняет Николай Маломуж.

Но многие факторы, считает он, уже известны разведкам – и нашей, и американской, и европейской, и израильской.

Генерал напоминает, что Украина выступила с рядом инициатив, чтобы пресечь подобную деятельность Ирана.

По его мнению, использовать следует ряд рычагов.

Нужно бить по Ирану дипломатически и экономически

Одним из рычагов влияния на ситуацию Николай Маломуж считает дипломатически-экономический.

"Иран пытается перезаключить ядерную сделку, чтобы ослабить санкции. Страны-участники, а это наши партнеры (США, Великобритания, Франция, Германия), должны четко по неофициальным и официальным каналам дать Тегерану понять, что, если тот продолжит поставлять в рф оружие, речь пойдет не просто о срыве гипотетически возможной ядерной сделки с последующим ужесточением санкций. Этого мало, – считает генерал. – Иран должен понять, что против него используют радикальные меры. Что его и без того не лучшее экономическое положение резко ухудшится. Что будут максимально отслежены и разрушены все схемы, с помощью которых он обходит санкции, в том числе нелегально поставляя нефть в те или иные страны. Что всё это будет заблокировано, а Иран окажется в полной изоляции".

Иран, по словам эксперта, юлит, когда предлагает создать комиссии по расследованию поставок оружия в рф.

"Что ж, мы можем поддержать эту инициативу. И глубинно пытаться разбираться в данной ситуации. Демонстрировать открытость и заинтересованность, расширять и углублять всего рода проверки. Понятно, что иранцы и россияне будут пытаться замести следы. Но всех "хвостов" им не спрятать. А потому эту тему нужно продавливать на политическом и дипломатическом уровне", – отмечает экс-глава Внешней разведки Украины.

Спецслужбы – в помощь

Кроме того, продолжает Николай Маломуж, важна оперативная составляющая, которая позволит не только отслеживать варианты подготовки ракет и новых партий Shahed 136 в рф, но и помешать этому.

"И тут уже дело за спецслужбами – американскими, британскими, израильскими, украинскими. К делу могут подключаться и военные, – считает генерал. – Тот же Израиль неоднократно наносил удары по иранским базам производства ракет и дронов в Сирии. Таким образом можно нейтрализовать и производство, и поставку. И тут, подчеркиваю, дело за разведкой и соответствующими спецслужбами. Необходимо рубить все логистические цепочки: отслеживать каналы поставок, перебивать их. Наказывать страны, которые могут быть в этом задействованы".

Важно делать эти вещи (дипломатически-экономическое давление плюс работа спецслужб, разведок, военных) в комплексе, подчеркивает Николай Маломуж. И обязательно доносить до всех иранских политиков, всех министров, всех обладающих там властью людей о фатальных для них последствиях иранского участия в российской агрессии против Украины.

"Там далеко не все поддерживают действия аятоллы Хаменеи, Корпуса стражей исламской революции (КСИР), части министров в этом направлении. И нам важно воздействовать на оппозиционно настроенных к ним иранцев. На тех, кто выступает против вовлечения Ирана в эту войну рф против Украины", – поясняет генерал.

Учитывая, что внутренняя ситуация в Иране напряженная, что там который месяц проходят протесты, что есть явный раскол среди власть имущих, следует умело оперативно маневрировать этими вопросами, уверен экс-глава Внешней разведки Украины.

"Восток, как известно, дело тонкое, – отмечает он. – И играть надо максимально осторожно и мудро. Поддерживать соответствующие настроения, которые могут привести к падению режима радикалов. Доносить в том числе до Хаменеи, КСИР, светской власти, что они могут потерять и власть, которую сейчас имеют, и вообще свои жизни".

Следует послать Лукашенко четкий сигнал

Не исключено, продолжает генерал, что Иран таки поставит (если уже не поставил) ракеты россиянам. И что эти ракеты иранского производства Кремль захочет разместить на территории Беларуси.

"И Киеву важно предупредить Минск на высшем уровне – неофициально или официально, что в случае размещения этих ракет (как, впрочем, и российских, нацеленных на нашу страну) на территории Беларуси Украина оставляет за собой право нанесения превентивных ударов по местам их дислокации и возможным системам пуска. Тут не до дипломатии. Следует послать Лукашенко четкий сигнал. Откровенный. У нас есть полное право сделать такое предупреждение – и нанести соответствующие удары, если оно не будет услышано", – уверен Николай Маломуж.

В любом случае, заключает он, Украине надо укреплять систему противовоздушной и противоракетной обороны. В том числе антидроновыми системами защиты. И это, подчеркивает генерал, уже делается.