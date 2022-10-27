Протесты в Иране: в США обеспокоены участием россии

США призвали Иран прекратить убивать своих граждан и помогать россии убивать украинцев

Силовики из россии могут консультировать руководство Ирана о том, как правильно подавлять антиправительственные протесты.

Как сообщает Укринформ, об этом во время брифинга сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, у россии есть большой опыт в подавлении протестов, а доказательства того, что Иран помогает кремлю в войне против Украины являются "очевидными и общедоступными".

"Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Иран о том, как применять лучшие методы управления протестами", — рассказала она.

При этом по словам спикера Белого дома, сближение россии и Ирана происходить на фоне усиления их изоляции.

Жан-Пьер добавила, что Вашингтон призывает Тегеран остановить убийства собственного народа и прекратить поддерживать россию в ее войне против Украины.

Как сообщалось ранее, протесты в Иране продолжаются со средины сентября, причиной недовольства стало убийство полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которую обвинили в том, что она "неправильно носила хиджаб". К настоящему времени протесты продолжаются, а местами перерастают в вооруженные противостояния. Так накануне в провинции Белуджистан неизвестный расстрелял машину, в которой находились два высокопоставленных офицера КСИР, по некоторым данным именно они отвечали за поставки россии БПЛА.