В Иране убили двух офицеров, которые могли отвечать за поставки БПЛА в россию

Офицеры находились в провинции Белуджистан на юго-востоке страны

В иранском городе Захедан во время разгона протестов были убиты два высокопоставленных командира элитного подразделения "Корпус стражей иранской революции" (КСИР), которые могли отвечать за поставки россии беспилотников.

Как сообщает связанное с КСИР издание Tasnim, нападение произошло в столице провинции Белуджистан на юго-востоке страны. Неизвестный нападавший застрелил полковника Мехди Моллашахи и генерала Джавада Кейха, которые находились в одной машине.

По некоторым данным, эти же люди, в том числе, отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе россии.

Командиры КСИР находились в Белуджистане вместе с другими силовиками для подавления антиправительственных протестов, которые вспыхнули в стране после убийства полицией нравов девушки Махсы Амини.

При этом в Белуджистане и до этого были непростые отношения местных мусульман-суннитов, составляющих значительную долю населения, и шиитского клерикального режима Ирана.

30 сентября подразделения КСИР убили в Захедане не менее 30 мирных протестующих-суннитов, а потому это нападение вероятно является актом мести. Местные СМИ сообщают, что во время столкновений кроме Кейха и Моллашахи погибли еще трое бойцов КСИР, а не менее 32 получили ранения.

Как сообщалось ранее, протесты в Иране продолжаются со средины сентября, причиной недовольства стало убийство полицией нравов 22-летней Махсы Амини, которую обвинили в том, что она "неправильно носила хиджаб".