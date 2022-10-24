В Иране силовики убили школьницу: протесты вспыхнули с новой силой

Почему Запад не торопится участвовать в решении конфликта?

В Иране уже больше месяца не утихают протесты. На улицах сотни демонстрантов выходят на митинги и призывают к свержению исламистского режима. Люди устраивают поджоги, срывают портреты лидеров страны. Женщины отказываются носить традиционную одежду. В результате столкновений с силовиками есть погибшие — например, службы безопасности избили до смерти еще одну школьницу за то, что она отказалась петь провластную песню в школе. Силовики пытают и расстреливают людей, но США и ЕС почти не реагируют на жестокость Тегерана. Причиной, вероятно, являются ядерные амбиции страны, военный масштаб которых стал очевидным только в начале 2000-х годов.

С чего все началось?

Протесты стартовали 16 сентября после того, как иранка Махса Амини впала в кому и умерла в результате ее ареста "полицией морали" за неправильное ношение хиджаба. После этой трагедии люди начали массово выходить на улицы, требуя справедливости и ответственности за смерть девушки. Женщины демонстративно снимали свои хиджабы, поджигали их и даже состригали волосы.

Разгар протестов по всей стране

К концу сентября ситуация начала обостряться. Вечером 20 сентября масштабные митинги вышли из-под контроля правоохранителей. В городах начались уличные бои и взрывы. Протестующие срывают портреты религиозных лидеров с правительственных зданий. Пытаясь подавить беспорядки, полицейские используют водометы, дубинки и открывают огонь по протестующим. Агентство иранских правозащитников, что базируется в США, сообщило, что на момент 20 октября 2022 года было убито по меньшей мере 244 человека, среди которых 32 ребенка. Около 70% людей, арестованных во время протестов, моложе 20 лет.

Массовые забастовки проходят в каждом городе. В этот понедельник сотни рабочих протестовали перед воротами нефтехимического завода городка Асалуйе. На видеоотрывках из сети слышно: "Смерть диктаторам! Это будет кровавый год!"

Протесты также продолжаются на площади Садегие в столице Ирана. В роликах с твиттера видны танки, огонь и вооруженные люди, которые стреляют в протестующих.

Силовики до смерти забили 16-летнюю школьницу

Асра Панахи

В городе Ардебиль на северо-западе страны полиция убила девочку Асру Панахи. Она отказалась исполнить песню, которая восхваляет действующий режим и лидера Ирана Аятолла Али Хаменеи. По информации профсоюза иранских учителей, силовики пришли в среднюю школу для девочек и требовали петь гимн, прославлявший верховного лидера. Когда они отказались, силовики избили учениц, в результате чего несколько детей были доставлены в больницу, а другие арестованы. Позже Панахи скончалась в больнице от полученных травм. Ее смерть вызвала волну негодования по всему миру.

"Сегодня очередь нашей дочери, завтра — вашей. Это случится и с вами", — слышно, как иранец кричит на видео протестов в Ардебиле из-за убийства школьницы.

Тегеран и другие города Ирана – показательный пример для россиян, которые боятся выходить на протесты. В роликах видно, как люди голыми руками останавливают машины и силовиков, бросают камни, устраивают поджоги. Все это показывает их смелость и желание бороться за справедливость.

Убийство Махсы Амини – только повод

Сначала на улицы выходили только женщины, которые защищают свои права. Теперь в митингах принимают участие все: школьники, офисные служащие и разнорабочие. И хотя смерть Махсы Амини дала толчок протестам, люди сосредотачивают свой гнев на режиме и лидере Ирана. Страна в международной изоляции, огромная часть населения страдает от нищеты, иранцы зависят от жестокости революционной гвардии.

Продавцы центрального рынка Тегерана не открывают магазины: "Даже если бы мы открылись, – говорит один из них, – у людей все равно трудно с деньгами. Мы бы ничего не продали".

Иранские власти пытаются ограничивать доступ к интернету в стране. Активисты говорят, что иранские власти прибегли к такому шагу, чтобы мир не увидел насилия в стране во время протестов.

"Шпионы режима повсюду. В первую очередь они преследуют фотографов, чтобы оградить мир от правдивых изображений" — комментируют забастовщики.

Влияние других стран на ситуацию

Иран оказался в эпицентре критики из-за силового подавления протестов и вероятной поставки рф дронов для использования в войне против Украины. Вопрос к действиям западных стран становится острее.

Первым на ситуацию в Иране в сентябре отреагировало правительство США, введя санкции против высокопоставленных политиков и "религиозной полиции". Любое принадлежащее им имущество на территории США будет заморожено, а гражданам США запрещается вести бизнес с Ираном. Европейский Союз присоединился к введению санкций 17 октября. Ограничения предусматривают запрет на въезд и замораживание иранских активов. Впрочем, скоординированной и убедительной реакции Запада не было.

Почему ЕС и США не предпринимают уверенных действий?

Иран – это не просто старая страна Ближнего Востока. Страна имеет большое геополитическое значение и предоставляет убежище миллионам беженцев и мигрантов. А тот факт, что она лежит на пересечении международных контрабандных коридоров, дает режиму значительные рычаги шантажа, как и все более тесные отношения с россией.

Прежде всего в Иране есть ядерная программа, военный масштаб которой стал очевиднее лишь в начале 2000-х годов. Осенью 2015 года в рамках Венского ядерного соглашения Иран заявил, что в значительной степени откажется от ядерной программы, если ЕС и США приостановят действие своих санкций. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и возобновили значительную часть санкций. В результате этого Тегеран отказался от взятых на себя обязательств и снова начал обогащать уран в больших объемах. Об этом сообщало британское агентство Reuters, со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ.

США озабочены тем фактом, что Иран продолжил развивать свою ядерную программу и вскоре может иметь достаточно высокообогащенного урана для создания ядерной бомбы. Вместе с тем советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США планируют предпринимать более активные шаги.

"Мы предпринимаем ряд агрессивных мер, нацеленных на поддержку протестующих в Иране. В первую очередь мы стремимся привлечь к ответственности жестоких должностных лиц иранского правительства, которые применяют репрессии в отношении протестующих, организуют их избиения и убийства", — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

Относительно российско-украинской войны чиновник ответил на вопрос журналистки CNN о возможной реакции США на потенциальный ядерный удар россии. Джейк Салливан сказал, что не зависимо от того, поразит ли рф относительно небольшую цель или подорвет ядерное оружие в Черном море — это недопустимо. Но, несмотря на неоднократное утверждение, что применение ядерного оружия будет иметь "для москвы катастрофические последствия", Джейк Салливан ни разу не описал характер запланированного ответа США.