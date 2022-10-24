В Ірані силовики вбили школярку: протести спалахнули з новою силою

Чому Захід не поспішає брати участь у вирішенні конфлікту?

В Ірані вже понад місяць не вщухають протести. На вулицях сотні демонстрантів виходять на мітинги та закликають до повалення ісламістського режиму. Люди влаштовують підпали, зривають портрети лідерів країни. Жінки відмовляються носити традиційний одяг. Внаслідок сутичок із силовиками є загиблі — наприклад, служби безпеки побили до смерті ще одну школярку за те, що вона відмовилася співати провладну пісню у школі. Силовики катують та розстрілюють людей, але США та ЄС майже не реагують на жорстокість Тегерана. Причиною, ймовірно, є ядерні амбіції країни, військовий масштаб яких став очевидним лише на початку 2000-х років.

З чого все почалося?

Протести стартували 16 вересня після того, як іранка Махса Аміні впала в кому і померла внаслідок її арешту "поліцією моралі" за неправильне носіння хіджабу. Після цієї трагедії, люди почали масово виходити на вулиці, вимагаючи справедливості та відповідальності за смерть дівчини. Жінки демонстративно знімали свої хіджаби, підпалювали їх та, навіть, зістригали волосся.

Розпал протестів по всій країні

Під кінець вересня ситуація почала загострюватися. Увечері 20 вересня масштабні мітинги вийшли з-під контролю правоохоронців. У містах почалися вуличні бої та вибухи. Протестувальники зривають портрети релігійних лідерів з урядових споруд. Намагаючись придушити заворушення, поліцейські використовують водомети, кийки та відкривають вогонь по протестувальниках. Агентство іранських правозахисників, що базується в США, повідомило, що станом на 20 жовтня 2022 року було вбито щонайменше 244 людини, серед яких 32 дитини. Близько 70% людей, заарештованих під час протестів, молодші 20 років.

Масові страйки відбуваються у кожному місті. Цього понеділка сотні робітників протестували перед воротами нафтохімічного заводу містечка Асалуйє. На відеоуривках з мережі чутно: "Смерть диктаторам! Це буде кривавий рік!".

Заколоти також тривають на площі Садегіє в столиці Ірану. У роликах з твіттера видно танки, вогонь та озброєних людей, які стріляють у протестувальників.

Силовики до смерті забили 16-річну школярку

Асра Панахі

У місті Ардебіль на північному заході країни поліція вбила дівчинку Асру Панахі. Вона відмовилася виконати пісню, яка вихваляє чинний режим і лідера Ірану Аятолу Алі Хаменеї. За інформацією профспілки іранських вчителів, силовики прийшли до середньої школи для дівчаток і вимагали співати гімн, що прославляв верховного лідера. Коли вони відмовилися, силовики побили учениць, внаслідок чого кількох дітей було доправлено до лікарні, а інших заарештовано. Пізніше Панахі померла в лікарні від отриманих травм. Її смерть викликала хвилю обурення по всьому світу.

"Сьогодні черга нашої доньки, завтра — вашої. Це трапиться і з вами", — чути, як іранець кричить на відео протестів у Ардебілі через убивство школярки.

Тегеран та інші міста Ірану — показовий приклад для росіян, які бояться виходити на протести. У роликах видно, як люди голими руками зупиняють машини та силовиків, кидають каміння, влаштовують підпали. Все це показує їх сміливість та бажання боротися за справедливість.

Вбивство Махси Аміні – лише привід

Спочатку на вулиці виходили тільки жінки, що захищали свої права. Тепер у мітингах беруть участь всі: школярі, офісні службовці та різноробочі. І хоча смерть Махси Аміні дала поштовх протестам, люди зосереджують свій гнів на режимі та лідерові Ірану. Країна в міжнародній ізоляції, величезна частина населення страждає від злиднів, іранці залежать від жорстокості Революційної гвардії.

Продавці центрального ринку Тегерана не відкривають магазини: "Навіть якби ми відкрилися, – каже один із них, – у людей однаково скрутно з грішми. Ми нічого не продали б".

Іранська влада намагається обмежувати доступ до інтернету в країні. Активісти кажуть, що іранська влада вдалася до такого кроку, щоб світ не побачив насилля в країні під час протестів.

"Шпигуни режиму всюди. В першу чергу вони переслідують фотографів, щоб відгородити світ від правдивих зображень" — коментують забастовщики.

Вплив інших країн на ситуацію

Іран опинився в епіцентрі критики через силове придушення протестів та ймовірне постачання рф дронів для використання їх у війні проти України. Питання до дій західних країн стає гострішим.

Першим на ситуацію в Ірані у вересні відреагував уряд США, запровадивши санкції проти високопоставлених політиків та "релігійної поліції". Будь-яке майно, що належить їм на території США буде замороженим, а громадянам США забороняється вести бізнес з Іраном. Європейський Союз приєднався до запровадження санкцій 17 жовтня. Обмеження передбачають заборону на в’їзд і заморожування іранських активів. Втім, досі скоординованої та переконливої ​​реакції Заходу не було.

Чому ЄС та США не роблять впевнених дій?

Іран – це не просто стара країна Близького Сходу. Країна має велике геополітичне значення та надає притулок мільйонам біженців і мігрантів. А той факт, що вона лежить на перетині міжнародних контрабандних коридорів, дає режиму значні важелі шантажу, як і дедалі тісніші відносини з росією.

Перед усім в Ірані є ядерна програма, військовий масштаб якої став очевиднішим лише на початку 2000-х років. Восени 2015 року у рамках Віденської ядерної угоди Іран заявив, що значною мірою відмовиться від ядерної програми, якщо ЄС і США призупинять дію своїх санкцій. Однак у 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з цієї угоди та відновили значну частину санкцій. Внаслідок цього Тегеран відмовився від взятих на себе зобов'язань і знову почав збагачувати уран у більших обсягах. Про це повідомляло британське агенство Reuters, із посиланням на конфіденційну доповідь МАГАТЕ.

США стурбовані тим фактом, що Іран продовжив розвивати свою ядерну програму та незабаром може мати достатньо високозбагаченого урану для створення ядерної бомби. Разом з тим радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США планують робити більш активні кроки.

"Ми робимо низку агресивних заходів, націлених на підтримку протестувальників в Ірані. Насамперед ми прагнемо притягнути до відповідальності жорстоких посадових осіб іранського уряду, які застосовують репресії щодо протестувальників, організовують їх побиття та вбивства", — сказав Салліван в етері телеканалу CNN.

Щодо російсько-української війни, чиновник відповів на запитання журналістки CNN про можливу реакцію США на потенційний ядерний удар росії. Джейк Салліван сказав, що не залежно від того, чи вразить рф відносно невелику мету, чи підірве ядерну зброю у Чорному морі це є недопустимим. Та не зважаючи на неодноразове ствердження, що застосування ядерної зброї матиме "для москви катастрофічні наслідки", Джейк Салліван жодного разу не описав характер запланованої відповіді США.