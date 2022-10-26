В Ірані вбили двох офіцерів, які могли відповідати за постачання БПЛА до росії

Офіцери перебували у провінції Белуджистан на південному сході країни

В іранському місті Захедан під час розгону протестів було вбито двох високопоставлених командирів елітного підрозділу "Корпус вартових іранської революції" (КСІР), які могли відповідати за постачання росії безпілотників.

Як повідомляє пов’язане з КСІР видання Tasnim, напад стався у столиці провінції Белуджистан на південному сході країни. Невідомий нападник застрелив полковника Мехді Моллашахі та генерала Джавада Кейха, які перебували в одній машині.

За деякими даними, ці ж люди, зокрема, відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе росії.

Командири КСІР перебували в Белуджистані разом з іншими силовиками для придушення антиурядових протестів, які спалахнули в країні після вбивства поліцією вдач дівчини Махси Аміні.

При цьому в Белуджистані і до цього були непрості відносини місцевих мусульман-сунітів, що становлять значну частку населення, і клерикального режиму шиїта Ірану.

30 вересня підрозділи КСІР убили в Захедані не менше 30 мирних протестуючих-сунітів, а тому цей напад, ймовірно, є актом помсти. Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час зіткнень крім Кейха та Моллашахи загинули ще троє бійців КСІР, а не менше 32 отримали поранення.

Як повідомлялося раніше, протести в Ірані тривають із середини вересня, причиною невдоволення стало вбивство поліцією вдач 22-річної Махси Аміні, яку звинуватили в тому, що вона "неправильно носила хіджаб".