Протести в Ірані: у США стурбовані участю росії

США закликали Іран припинити вбивати своїх громадян та допомагати росії вбивати українців

Силовики з Росії можуть консультувати керівництво Ірану про те, як правильно придушувати антиурядові протести.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила речник Білого дому Карін Жан-П’єр. За її словами, росія має великий досвід у придушенні протестів, а докази того, що Іран допомагає кремлю у війні проти України є "очевидними та загальнодоступними".

"Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи управління протестами", — розповіла вона.

При цьому, за словами спікера Білого дому, зближення росії та Ірану відбуватиметься на тлі посилення їхньої ізоляції.

Жан-П’єр додала, що Вашингтон закликає Тегеран зупинити вбивства власного народу та припинити підтримувати росію у її війні проти України.

Як повідомлялося раніше, протести в Ірані тривають із середини вересня, причиною невдоволення стало вбивство поліцією вдач 22-річної Махси Аміні, яку звинуватили в тому, що вона "неправильно носила хіджаб". Наразі протести продовжуються, а місцями переростають у збройні протистояння. Так напередодні в провінції Белуджистан невідомий розстріляв машину, в якій знаходилися два високопоставлені офіцери КВІР, за деякими даними саме вони відповідали за постачання росії БПЛА.