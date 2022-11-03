Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" указал на важные нюансы иранского кейса

С недавних пор иранский кейс стал весьма актуален для Украины. Что неудивительно, учитывая атаки, которые россияне проводят с помощью иранских дронов.

Но по поводу российско-иранского военно-технического сотрудничества в целом и поставок дронов в частности важно кое-что понять.

Во-первых, что дроны не поставляются с территории Ирана. На самом деле два завода по их производству были размещены на территории Сирии. Это дает возможность Ирану заявить, что он не имеет отношения к производству и поставкам беспилотников в рф.

Именно поэтому светская власть, официальный Тегеран, заявляет, что к производству дронов, вероятно, имеет отношение проиранская "Хезболла" или Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся, фактически, государством в государстве. И это постоянная тактика Ирана. Ситуация со сбитием в его небе украинского "Боинга" уже должна была бы нас чему-то научить.

Во-вторых, следует понимать, что поставки в рф вооружений и технологий из Ирана осуществляются не с его территории, а из сирийского порта Тартус. С учетом того, что с 26 февраля Турция ввела запрет на прохождение через Босфор и Дарданеллы военных кораблей, поставки осуществляются гражданскими судами "Оборонлогистики" – предприятия, подчиненного минобороны рф.

То есть производство дронов размещено на территории Сирии, им занимаются специалисты КСИР, транспортировка в рф идет с сирийских портов. И это дает возможность светской власти Ирана опровергать свою причастность к данным поставкам.

В-третьих. Что касается якобы поставок в россию иранских баллистических ракет класса "земля-земля".

Пока она не подтверждена. Американская сторона заявила лишь о возможных таких поставках. Не более.

Сейчас остро стоит вопрос возобновления ядерной сделки, в которой светская власть Ирана очень заинтересована. В том числе на фоне внутренних протестов, которые дают возможность кардинально изменить ситуацию в данном государстве. Ослабить теократическую (духовную) власть (аятолл) и усилить условно демократическую светскую власть.

В-четвертых. Что касается вероятности наступления Ирана на Саудовскую Аравию – я скептически отношусь к появлению данной информации.

Как я уже говорил, официальный Тегеран очень заинтересован в ядерной сделке, а открытый военный конфликт ему точно не нужен. К тому же обвинительные заявления в адрес Ирана со стороны Саудовской Аравии прозвучали на фоне ограничения добычи нефти, что приведет к скачку цен на нее. Вопрос – кому выгодно? Кто основной бенефициар?

Политическое решение стран ЕС об ограничении цен на российские энергоресурсы фактически зависло в воздухе после принятия Саудовской Аравией решения о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Не согласованный ли это с рф ход саудитов? Версия конспирологическая. Но слишком синхронно действуют рф и СА на нефтяном рынке.

Заявляя о возможном нападении со стороны Ирана, Саудовская Аравия блокирует его как конкурента на нефтяном рынке. Выводит его из числа возможных поставщиков сырой нефти. Сужает возможность для дипломатических маневров Ирана в момент подписания новой ядерной сделки, которая ослабила бы санкции. Так что СА тут явно играет в свои игры.