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Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем

Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф

Атака иранских ПВО на украинский пассажирский самолет компании МАУ в январе 2020 года, была проведена намеренно. 

Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Globe and Mail

Он напомнил, что сбитие пассажирского "Боинга" произошло в тот же день, когда военные Ирана обстреляли американские базы в Ираке, в ответ на ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани

"Это было намеренно. Это была направленная атака", - сказал Данилов, добавив, что, вероятно, таким образом Иран хотел остановить агрессию США. 

Помимо того, он назвал "весьма удивительным" то, что Тегеран самостоятельно проводит расследование катастрофы и не подпускает никого к нему. 

Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана спустя несколько минут после взлета.

11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МАУ, Алексей Данилов, PS752.
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