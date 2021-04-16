Данилов заявил, что Иран намеренно сбил украинский самолет МАУ и объяснил, зачем

Атака иранских ПВО на украинский пассажирский самолет компании МАУ в январе 2020 года, была проведена намеренно.

Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Globe and Mail.

Он напомнил, что сбитие пассажирского "Боинга" произошло в тот же день, когда военные Ирана обстреляли американские базы в Ираке, в ответ на ликвидацию генерала КСИР Касема Сулеймани.

"Это было намеренно. Это была направленная атака", - сказал Данилов, добавив, что, вероятно, таким образом Иран хотел остановить агрессию США.

Помимо того, он назвал "весьма удивительным" то, что Тегеран самостоятельно проводит расследование катастрофы и не подпускает никого к нему.

Как сообщалось ранее, 8 января 2020 года пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing-737, выполнявший рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана спустя несколько минут после взлета.

11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.