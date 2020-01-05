Ликвидация Сулеймани: Иран готовит атаку на военные объекты США

Новости мира:Иран готовит удары по военным объектам США в ответ на ликвидацию Сулеймани.

Военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссеин Деган заявил в воскресенье, что Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Об этом сообщает CNN.

"Военный советник Верховного лидера Ирана заявил в воскресенье, что реакция Тегерана на убийство самого влиятельного генерала Соединенными Штатами будет наверняка осуществлена военным путем", - говорится в сообщении.

В эксклюзивном интервью CNN в Тегеране генерал-майор Хуссеин Деган выступил с прямой угрозой от имени чиновников Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани вследствие ракетного удара в Багдаде.

Деган отметил, что Иран будет бить непосредственно по "военным объектам США".

Хуссеин Деган - бывший министр обороны, теперь главный военный советник аятоллы Али Хаменеи отметил, что репрессии будут поступать со стороны самого Ирана, а не его союзных боевиков в регионе.

"Можно сказать, что Америка, президент Трамп, совершили враждебные действия непосредственно против нас, поэтому мы примем такие меры против Америки", - добавил Деган.

Как сообщалось, командующий элитными силами "Эль-Кудс" из Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, а также заместитель командира иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис в пятницу были ликвидированы ракетным ударом вблизи аэропорта Багдада.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф охарактеризовал убийство командира элитного иранского спецотряда "Эль-Кудс" генерала Касема Сулеймани как "акт международного терроризма со стороны США".

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке.

В связи с этим государственный секретарь США Майк Помпео отсрочил свой запланированный на 3 января визит в Украину из-за необходимости пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.