Маас об Иране: Никто не может предвидеть, каким путем сейчас пойдет регион

Новости мира:Маас считает, что ООН, ЕС вместе с Ираном должны снять напряжение в регионе.

Над деэскалацией ситуации в регионе Ближнего Востока должны работать вместе ООН, Евросоюз и страны региона, включая Иран.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говорится на сайте ведомства.

"В ближайшие дни мы пустим в ход все возможные рычаги, в Организации Объединенных Наций, ЕС и в диалоге с нашими партнерами в регионе, включая дискуссии с Ираном, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации", - заявил министр.

Он сказал, что с утра пятницы был в тесном контакте с коллегами из Франции, Великобритании, а также верховным представителем ЕС Жозепом Борреллем и с госсекратарем США Майком Помпео.

Министр подчеркнул, что каждый должен осознавать, что любая провокация сейчас может привести к неконтролируемой спирали насилия с непредсказуемыми последствиями для всего региона и для безопасности в Европе.

Маас заметил, что убитого иранского генерала Сулеймани "недаром ЕС включил в список террористов", ведь он "оставил следы крови и насилия по всему Ближнему Востоку", но его ликвидация сделала ситуацию непредсказуемой, а усилия по уменьшению напряжения стали ещё более сложными.

"Никто не может предвидеть, каким путем сейчас пойдет регион", - сказал дипломат и назвал цели Германии: во-первых, - избегать военной эскалации; во-вторых - поддерживать стабильность и целостность Ирака, в-третьих - обеспечить, чтобы ИГИЛ снова не укрепился в этих обстоятельствах.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу, 3 января, командующий спецподразделением "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были уничтожены в результате ракетного удара в районе аэродрома Багдада. Приказ о ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп.

В ответ духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что убийцам Сулеймани следует ждать "жестокой мести".

Позднее появилась информация о том, что в связи с усилением напряженности на Ближнем Востоке после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани США отправят в регион дополнительный военный контингент в составе 3 тысяч человек.