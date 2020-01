"Террорист в костюме": В Иране сравнили Трампа с ИГИЛ, Гитлером и Чингисханом

Иранский министр в воскресенье назвал Дональда Трампа "террористом в костюме" после того, как президент США пригрозил нанести удар по 52 иранским объектам, если Тегеран атакует США.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как ИГИЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Все они ненавидят культуры. Трамп - террорист в костюме. Он очень скоро изучит историю, что никто не в состоянии победить "Большой иранский народ и культуру", - написал министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми в своем Twitter, комментируя твиты Трампа.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!

They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020