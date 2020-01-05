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Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе

Иран заявил о "начале конца" присутствия США в регионе
10:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Ответ Ирана на убийство Сулеймани положит конец пребыванию США в Западной Азии.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", - пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.

Командующий КСИР заявил, что убийством Сулеймани американцы ускорили этот конец, а также поклялся, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы материализовать эту цель.

"Это заявление должно быть представлено в письменном виде, чтобы все увидели, как оно будет реализовано", - добавил он.

Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящимся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

Тело убитого генерала Сулеймани доставили в Иран

"Военно-мирские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем (Сулеймани - ред.), чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в распространенном заявлении военачальника, публикуемом агентством "Фарс".

По словам адмирала, "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи - ред.)".

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при целевом ракетном обстреле американскими ВВС международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января. Операция по его ликвидации в Ираке была подготовлена и проведена по указанию президента Дональда Трампа.

После убийства Сулеймани в Иране прошли массовые антиамериканские акции. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

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США, Вашингтон, Иран, Ирак, Багдад, Дональд Трамп, Касем Сулеймани.
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