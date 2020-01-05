Тело убитого генерала Сулеймани доставили в Иран

Новости мира:Генерал был убит при авиаударе США в Ираке в ночь на 3 января.

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Ираке, доставили в Иран, где проходит церемония прощания.

Как собщает kommersant со ссылкой на агентство ISNA, похороны генерала состоятся в Кермане 7 января. Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.

Напомним, Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января

Атака была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего командира Аль Кудс "террористом номер один в мире". По данным СМИ, Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.