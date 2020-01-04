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Суббота, 04.01.2020
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Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили

Президент Ирана: США даже не поняли, какую ошибку совершили
15:37 Сегодня Телеграф

Новости мира:США "будут еще долгие годы ощущать последствия" убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Убийство командира элитного подразделения Аль Кудс генерала Касема Сулеймани останется в памяти как одно из ужаснейших преступлений США против иранского народа, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Как сообщает IRNA, его заявление прозвучало на встрече с родственниками погибшего.

"Американцы даже не поняли, какую огромную ошибку они совершили. И последствия этого преступления они будут ощущать еще многие годы", — заявил Роухани.

Роухани отметил, что заменить Сулеймани на посту руководителя Аль Кудс будет непросто, потому что погибший был "не только талантливым командиром, но и выдающимся стратегом".

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"Мученик Сулеймани всегда вставал на защиту угнетаемых стран, а потому все мусульмане в мире сегодня скорбят по нему", — добавил президент.

Сулеймани был убит в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

Атака была проведена по приказу президента США Дональда Трампа, назвавшего командира Аль Кудс "террористом номер один в мире". По данным СМИ, Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник.

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Все по теме:

США, Вашингтон, Иран, Багдад, Дональд Трамп, Хасан Роухани, Касем Сулеймани.
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