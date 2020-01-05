Ядерная сделка: в Иране пройдет "важная встреча"

Новости мира:МИД Ирана обещает вечером определиться с пятым шагом отступления от обязательств по СВПД.

Решение по очередному - пятому - шагу в области отхода Ирана от выполнения обязательство по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже принято, но возможны изменения, связанные с новой обстановкой, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в воскресенье.

"Что касается пятого шага, то решения уже были приняты... Но, учитывая нынешнюю ситуацию, некоторые изменения будут внесены на важной встрече сегодня вечером", - сказал официальный представитель МИД Аббас Мусави в телевизионном выступлении.

Он сделал это заявление через два дня после убийства Соединенными Штатами в Ираке высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана.

В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.