Иран готовится нанести удар: Саудовская Аравия бьет тревогу

Саудовская Аравия обратилась за помощью к США после "нефтяного скандала"

Саудовская Аравия сообщила США, что Иран готовится в ближайшее время начать атаку против ряда объектов в королевстве, из-за чего американские военные на базах в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщает The Wall Street Journal, кроме того уровень тревоги для военных также был повышен в некоторых соседних к Ирану странах. Например, в Ираке, который по данным саудовских источников тоже может подвергнуться атаке.

В Эр-Рияде сообщили, что Тегеран своей "неизбежной" атакой хочет отвлечь внимание от происходящих в стране протестов.

В США ответили, что очень обеспокоены предоставленной информацией, готовы отреагировать на угрозу и остаются в тесном контакте с разведкой и военными в Саудовской Аравии.

"Мы будем без колебаний действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", — отметил представитель Совета нацбезопасности США.

Стоит отметить, что накануне страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и россией решили сократить глобальную добычу нефти, что ударило по попыткам Запада стабилизировать рынок и снизить цены на топливо. После этого президент США Джо Байден заявил, что его стране стоит переосмыслить отношения с арабским государством.