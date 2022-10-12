"Это может привести к ужасному исходу": Байден в интервью высказался о решениях путина - главные заявления

Коснулся американский лидер и решения ОПЕК+

Президент США Джо Байден дал интервью CNN в котором высказался про российского диктатора владимира путина, возможность их встречи и ядерный шантаж со стороны россии. Вспомнил он и про Саудовскую Аравию в разрезе сотрудничества с рф.

"Телеграф" публикует основные моменты из интервью американского президента. В частности он отметил безрассудство российского президента и его просчет с вторжением, но несмотря на это называет путина "рациональным".

Про применение тактического ядерного оружия в Украине

Байден считает, что говорить о возможности применения ТЯО — безрассудно со стороны путина. Также он отметил, что такие угрозы имеют дестабилизирующий эффект "это может привести к просто ужасному исходу". Он предупредил, что нельзя говорить о применении ядерного оружия как будто это разумный поступок: "Может случиться просчет, никто не может быть уверен, что произойдет и может закончиться Армагеддоном". Про ответ США он не распространялся, но Пентагон готовится к возможной проблеме.

Про встречу с путиным

Байден не видит важной причины для встречи с путиным на саммите в Индонезии. Но если тема будет весомой, например задержание американской баскетболистки Бритни Гринер, президент США будет готов к разговору. "Я считаю, что он совершил военные преступления", — отметил Байден.

Про вторжение в Украину

путин серьезно просчитался с вторжением — он думал, что его встретят с радостью, но не оценил все адекватно. Несмотря на рациональность российского президента он поступил иррационально.

Про отношения с Саудовской Аравией

После того как ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и россию, решила сократить добычу нефти, США стоит переосмыслить отношения с арабским государством. Байден ранее пытался предупредить такой шаг, посетив страну. Из-за решения ОПЕК+, с учетом растущего потребления и ремонтов на нефтеперабатывающих предприятиях США цена на нефть и газ может снова начать расти. Отметим, что из-за этого странам ЕС может быть сложнее ограничить цены на российское "черное золото". Решение ОПЕК+ "недальновидно", считает президент США.

Как ранее сообщал "Телеграф", Украина после атак на энергосистему должна получить больше защитных систем ПВО от союзников — об этом говорили на военном заседании в формате "Рамштайн". В Брюсселе в ближайшее время будет обсуждаться выделение Украине дополнительного оружия, среди них могут оказаться дальнобойные ракеты.