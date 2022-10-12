"Це може призвести до жахливого результату": Байден в інтерв’ю висловився про рішення путіна — головні заяви

Торкнувся американський лідер та рішення ОПЕК+

Президент США Джо Байден дав інтерв’ю CNN у якому висловився про російського диктатора володимира путіна, можливість їхньої зустрічі та ядерний шантаж з боку Рросії. Згадав він і про Саудівську Аравію у межах співробітництва з рф.

Телеграф публікує основні моменти з інтерв’ю американського президента. Зокрема він відзначив нерозсудливість російського президента та його прорахунок із вторгненням, але попри це називає путіна "раціональним".

Про застосування тактичної ядерної зброї в Україні

Байден вважає, що говорити про можливість застосування ТЯО є безрозсудним з боку путіна. Також він зазначив, що такі погрози мають дестабілізуючий ефект "це може призвести до просто жахливого результату". Він попередив, що не можна говорити про застосування ядерної зброї начебто це розумний вчинок: "Може статися прорахунок, ніхто не може бути впевнений, що станеться і може закінчитися Армагеддоном". Про відповідь США вона не поширювалася, але Пентагон готується до можливої проблеми.

Про зустріч із путіним

Байден не бачить важливих причин для зустрічі з путіним на саміті в Індонезії. Але якщо тема буде вагомою, наприклад, затримання американської баскетболістки Брітні Грінер, президент США буде готовий до розмови. "Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини", — зазначив Байден.

Про вторгнення в Україну

Путін серйозно прорахувався з вторгненням — він думав, що його зустрінуть з радістю, але не оцінив все адекватно. Попри раціональність російського президента, він вчинив ірраціонально.

Про відносини з Саудівською Аравією

Після того, як ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та росію, вирішила скоротити видобуток нафти, США варто переосмислити відносини з арабською державою. Байден раніше намагався запобігти такому кроку, відвідавши країну. Через рішення ОПЕК+, з урахуванням зростання споживання та ремонтів на нафтопереробних підприємствах США ціна на нафту і газ може знову почати зростати. Зазначимо, що через це країнам ЄС може бути важче обмежити ціни на російське "чорне золото". Рішення ОПЕК+ "недалекоглядне", вважає президент США.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Україна після атак на енергосистему має отримати більше захисних систем ППО від союзників — про це говорили на військовому засіданні у форматі "Рамштайн". У Брюсселі найближчим часом обговорюватиметься виділення Україні додаткової зброї, серед них можуть виявитися далекобійні ракети.