Іран готується завдати удару: Саудівська Аравія б’є на сполох

Саудівська Аравія звернулася за допомогою до США після "нафтового скандалу"

Саудівська Аравія повідомила США, що Іран готується найближчим часом розпочати атаку проти низки об’єктів у королівстві, через що американські військові на базах у регіоні приведені у стан підвищеної бойової готовності.

Як повідомляє The Wall Street Journal, також рівень тривоги для військових також був підвищений у деяких сусідніх до Ірану країнах. Наприклад, в Іраку, який за даними саудівських джерел теж може зазнати атаки.

В Ер-Ріяді повідомили, що Тегеран своєю "неминучою" атакою хоче відвернути увагу від протестів, що відбуваються в країні.

У США відповіли, що дуже стурбовані наданою інформацією, готові відреагувати на загрозу та залишаються у тісному контакті з розвідкою та військовими у Саудівській Аравії.

"Ми будемо без вагань діяти на захист наших інтересів та партнерів у регіоні", — зазначив представник Ради нацбезпеки США.

Варто зазначити, що напередодні країни ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією та росією вирішили скоротити глобальний видобуток нафти, що вдарило по спробах Заходу стабілізувати ринок та знизити ціни на пальне. Після цього президент США Джо Байден заявив, що його країні варто переосмислити відносини з арабською державою.