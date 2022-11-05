Битва дронов, ракетная угроза и позор россии: военный эксперт об иранском следе в войне рф против Украины

Позорное попрошайничество Кремля у Ирана говорит о том, что у россии остался ограниченный запас собственных вооружений.

Украина продолжает подвергаться российским атакам с использованием иранских ударных дронов Shahed 136.

При этом Иран, который, по некоторым данным, готов поставить россиянам ракеты класса "земля-земля", после заявлений, что его дроны не имеют отношения к атакам на Украину, признал, что таки предоставил рф боевые беспилотники. Но якобы – в малом количестве и еще до полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

О войне дронов и иранской руке помощи российскому агрессору эксклюзивно для "Телеграфа" рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин.

"На начало широкомасштабного вторжения, на конец февраля, рф имела довольно скромный парк беспилотных летательных аппаратов. Надеялась, прежде всего, на другие виды вооружения, на блицкриг и так далее, – поясняет Влад Волошин. – В ноябре 2021 года на одном из мероприятий кто-то из российского руководства заявлял, что у вооруженных сил рф – не многим более двух тысяч беспилотных БПЛА. В основном это были разведывательные "Орлан-10", а также небольшое количество ударных дронов. Украина же имела как собственные интересные беспилотники, так и такие передовые технологии как турецкие "Байрактары". Плюс – довольно крутые разведывательные беспилотники, не будем уточнять, чьего производства. То есть, в войне дронов у нас был перевес. И до середины лета мы успешно этим пользовались, а рф в этом компоненте проигрывала. Оккупанты пытались бороться с нашими беспилотниками, используя свои дорогие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), системы ПВО. Но успешность таких действий была невысока".

Однако со второй половины лета, отмечает эксперт, Москва сумела договориться с Тегераном о поставках технологий БПЛА. А Иран, подчеркивает Влад Волошин, занимает довольно серьезные позиции в мире по созданию беспилотников. Прежде всего, из-за демпинга – так, один БПЛА Shahed 136, неумело замаскированный россиянами под "Герань-2", обходится примерно в 20 тысяч долларов, тогда как западные аналоги стоят в разы дороже.

С октября, продолжает Влад Волошин, россияне начали активно атаковать Украину иранскими дронами Shahed 136.

"Россияне получили возможность наносить удары по критической инфраструктуре в глубине нашей страны. Сложность в том, что иранские беспилотники действуют группами, стаями. К тому же, летят низко, классической системе ПВО тяжело бороться с ними. Хоть ВСУ уничтожили, особенно на южном направлении, большое количество этих дронов", – отмечает эксперт.

По его словам, очень тревожная информация, что рф хочет получить от Ирана дополнительные Shahed 136 (якобы еще более двух тысяч), а также БПЛА другой модификации (Arash 2), плюс – ракеты.

"У тех же Arash 2 и скорость выше, и ударная мощь чуть больше, чем у Shahed 136. Украине будет гораздо тяжелее с ними бороться, – считает эксперт. – А ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 (с дальностью до 300 км) и Zolfaghar (до 700 км) – вообще серьезная история. Масса той же Fateh-110 – 650 кг, а у Zolfaghar только боевая часть составляет около 580 кг, причем она отделяется при заходе на цель. К тому же данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS. Это очень затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. И нам нужны мощные системы обнаружения, ПВО и ПРО".

Это, подчеркивает Влад Волошин, понимает не только высшее военно-политическое руководство Украины, но и наши зарубежные партнеры. Потому ориентация сейчас идет на системы борьбы с новой угрозой. Чтобы защищать и наших военных, и обычных граждан, и объекты критической инфраструктуры, которые снова и снова атакует агрессор.

"Позорное попрошайничество Кремля у Ирана говорит о том, что у россии остался ограниченный запас собственных вооружений. А ситуация на фронте складывается явно не в ее пользу, создавая внутреннее напряжение. Потому Кремль носится сейчас с протянутой рукой по всему миру. И близкий российскому режиму по духу иранский режим в эту руку вложил очередные средства уничтожения. Уверен, Украина и мировое сообщество найдут, чем ответить", – констатирует эксперт.