Куди треба бити, щоб Іран перестав допомагати росіянам у війні з Україною, – генерал

Ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", як зруйнувати небезпечну ірано-російську співпрацю

Російська влада продовжує втягувати Іран у свою війну проти України. Офіційний Тегеран, який раніше стверджував, що його дрони не мають відношення до атак на нашу країну, вже визнав, що надав росії бойові безпілотники. Щоправда, запевняв, що їх було небагато, а постачання відбулося ще до повномасштабного російського вторгнення до нашої країни.

Курси брехні від рф, з якою іранський режим дуже схожий, пройшли, здається, успішно. Як успішно, напевно, пройшли переговори секретаря Ради Безпеки рф Миколи Патрушева, який, за даними Інституту вивчення війни (ISW), прибув до Ірану, швидше за все, щоб говорити про постачання росіянам іранських балістичних ракет і додаткових безпілотників, а також для публічної демонстрації " партнерства, яке поглиблюється", Москви та Тегерана.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи цей візит, зазначив, що росія шукає способи далі продовжувати війну проти України, оскільки її власні ресурси закінчуються.

Як зруйнувати небезпечну ірано-російську співпрацю, "Телеграфу" розповів генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Що Патрушев забув у Тегерані

За словами Миколи Маломужа, росія дійсно активно вишукує путі для поповнення своїх військових можливостей, особливо ракетних.

"У країни-агресора залишилася обмежена кількість балістичних ракет. З відкритих джерел відомо, що тих же "Іскандерів" залишилося близько 15%. Запас нижчий за норму навіть для деяких форматів забезпечення оборони, безпеки. "Калібрів" залишилося близько 40%, але вони обмежені розміщенням на надводних і підводних засобах у Чорному морі, тим більше зараз, коли ми стали контролювати його значну частину, просунувшись на півдні та отримавши потужне озброєння від союзників, до того ж наші партнери ввели в сусідні води ряд авіаносців, які можуть контролювати Чорне, Середземне, Каспійське моря. Такі собі превентивні заходи", – пояснює генерал.

Він зазначає, що росія хоче мати масовіший пакет ракет, які могли б діставати на 300-700 км. Звідси й переговори з Іраном щодо постачання Fateh-110 (з дальністю до 300 км) та Zolfaghar (до 700 км). А разом з цим – про чергові постачання дронів-камікадзе типу Shahed 136 (атакують Україну під виглядом "Герань-2") і, можливо, швидших Arash 2.

"Саме про це – візит Патрушева до Ірану. Думаю, пройшла предметна розмова щодо того, що саме іранці можуть поставити росіянам, у якій кількості та як. Точно обговорювалася логістика. Як передавати ракети та дрони. Можливо, морем. Можливо, повітрям – військово-транспортними літаками. Плюс – забезпечення прикриття, щоб це було максимально зашифровано", – пояснює Микола Маломуж.

Але багато чинників, вважає він, уже відомі розвідкам – і нашій, і американській, і європейській, і ізраїльській.

Генерал нагадує, що Україна виступила з низкою ініціатив, щоб припинити подібну діяльність Ірану.

На його думку, слід використовувати ряд важелів.

Потрібно бити по Ірану дипломатично та економічно

Одним із важелів впливу на ситуацію Микола Маломуж вважає дипломатично-економічний.

"Іран намагається переукласти ядерну угоду, щоб послабити санкції. Країни-учасники, а це наші партнери (США, Великобританія, Франція, Німеччина), повинні чітко неофіційними та офіційними каналами дати Тегерану зрозуміти, що, якщо той продовжить постачати в рф зброю, мова піде не просто про зрив гіпотетично можливої ядерної угоди з подальшим посиленням санкцій. Цього мало, — вважає генерал. — Іран повинен зрозуміти, що проти нього застосують радикальні заходи. Що його і без того не найкраще економічне становище різко погіршиться. Що будуть максимально відстежені та зруйновані всі схеми, за допомогою яких він обходить санкції, зокрема, нелегально поставляючи нафту до тих чи інших країн. Що все це буде заблоковано, а Іран опиниться у повній ізоляції".

Іран, за словами експерта, викручується, коли пропонує створити комісії з розслідування постачання зброї до рф.

"Що ж, ми можемо підтримати цю ініціативу. І намагатися глибоко розбиратися в даній ситуації. Демонструвати відкритість та зацікавленість, розширювати та поглиблювати всілякі перевірки. Зрозуміло, що іранці та росіяни намагатимуться замести сліди. Але всіх "хвостів" їм не сховати. А тому цю тему потрібно продавлювати на політичному та дипломатичному рівні”, – зазначає ексголова Зовнішньої розвідки України.

Спецслужби – на допомогу

Крім того, продовжує Микола Маломуж, важлива оперативна складова, яка дозволить не лише відстежувати варіанти підготовки ракет та нових партій Shahed 136 у рф, а й завадити цьому.

"І тут уже слово за спецслужбами – американськими, британськими, ізраїльськими, українськими. До справи можуть приєднатися й військові, – вважає генерал. – Той самий Ізраїль неодноразово завдав ударів по іранських базах виробництва ракет і дронів у Сирії. Таким чином можна нейтралізувати і виробництво, і постачання. І тут, наголошую, справа за розвідкою та відповідними спецслужбами. Необхідно рубати всі логістичні ланцюжки: відстежувати канали поставок, перебивати їх. Карати країни, які можуть бути в цьому задіяні".

Важливо робити ці речі (дипломатично-економічний тиск плюс робота спецслужб, розвідок, військових) у комплексі, наголошує Микола Маломуж. І обов’язково доносити до усіх іранських політиків, усіх міністрів, усіх людей, які там володіють владою, про фатальні для них наслідки іранської участі в російській агресії проти України.

"Там далеко не всі підтримують дії аятоли Хаменеї, Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), частини міністрів у цьому напрямку. І нам важливо впливати на опозиційно налаштованих до них іранців. На тих, хто виступає проти втягнення Ірану в цю війну росії проти України", – пояснює генерал.

З огляду на те, що внутрішня ситуація в Ірані напружена, що там кілька місяців поспіль тривають протести, що є явний розкол серед можновладців, слід вміло оперативно маневрувати цими питаннями, упевнений ексголова Зовнішньої розвідки України.

"Схід, як відомо, справа тонка, – зазначає він. – І грати треба максимально обережно і мудро. Підтримувати відповідні настрої, які можуть привести до падіння режиму радикалів. Доносити, зокрема, до Хаменеї, КВІР, світської влади, що вони можуть втратити і владу, яку зараз мають, і взагалі свої життя”.

Слід надіслати Лукашенку чіткий сигнал

Не виключено, продовжує генерал, що Іран таки поставить (якщо не поставив) ракети росіянам. І що ці ракети іранського виробництва Кремль захоче розмістити на території Білорусі.

"І Києву важливо попередити Мінськ на найвищому рівні – неофіційно чи офіційно, що у разі розміщення цих ракет (як, втім, і російських, націлених на нашу країну) на території Білорусі Україна залишає за собою право завдання превентивних ударів по місцях їх дислокації та можливих системах пуску. Тут не до дипломатії. Слід надіслати Лукашенку чіткий сигнал. Відвертий. У нас є повне право зробити таке попередження – і завдати відповідних ударів, якщо воно не буде почуте", – упевнений Микола Маломуж.

У будь-якому випадку, вважає він, Україні треба зміцнювати систему протиповітряної та протиракетної оборони. У тому числі антидроновими системами захисту. І це, наголошує генерал, уже робиться.