Іран готується передати ракети та дрони росії: Україна обіцяє "абсолютно безжальну" відповідь

Київ пояснив Тегерану наслідки постачання зброї до росії

Україна попередила Іран про те, що почне "безжальні" дії у відповідь у випадку, якщо Тегеран вирішить передати росії балістичні ракети.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом Буено.

"Ми поінформували дипломатичними каналами Іран про наслідки, які для нього настануть, якщо це рішення буде прийнято і реалізовано", — сказав він.

За словами глави МЗС, українська сторона була максимально предметною і тепер чекає, які кроки зробить Іран.

При цьому він додав, що Україна буде "абсолютно безжальною у своїх діях у відповідь", коли йдеться про участь будь-якої країни в російській агресії та вбивстві громадян нашої країни.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, з’явилася в середині жовтня. Обидві ці моделі є ракетами класу "земля-земля" з дальністю поразки в 300 і 700 кілометрів відповідно.

За інформацією західних ЗМІ, в росію можуть найближчим часом прибути близько 1000 одиниць озброєння, серед яких не лише зазначені ракети, а й додаткові ударні БПЛА.