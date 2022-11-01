росія може розмістити потужні іранські ракети поряд з Україною: у ПСУ пояснили небезпеку

Україна не має ефективного захисту від балістичних ракет іранського виробництва

Іран продовжує оснащувати російських військових і вже не лише дронами-камікадзе, які атакують українські міста. Іранські балістичні ракети типу Fateh-110 і Zolfaghar, які планує закупити рф, несуть велику загрозу для України.

Як повідомляє CNN, Іран готується відправити в росію додаткове озброєння для використання в Україні. Усього йдеться про близько 1000 одиниць зброї, серед яких балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та додаткові ударні безпілотники.

Повідомляється, що постачання перебуває під пильним наглядом, тому що це буде перший випадок, коли Іран відправить до росії передові високоточні ракети, що може дати кремлю суттєву перевагу на полі бою. Точні терміни прибуття партії в рф неясні, але офіційні особи вважають, що зброя обов’язково буде доставлена до кінця року.

Інформацію про те, що росія може використовувати у війні проти України нові потужні ракети, підтвердив і спікер Повітряних сил Юрій Ігнат на брифінгу у вівторок, 1 листопада. За його словами, противник, ймовірно, розмістить їх поблизу північного кордону України. Українські сили робитимуть максимум зусиль, щоб відбити атаку. Однак Ігнат зазначив, що проти цих балістичних ракет Україна не має ефективного захисту. Дальність ракет варіюється від 300 км до 700 км. Їх не можуть збити засоби протиповітряної оборони, а протиракетного захисту на озброєнні ЗСУ немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв докладніше, що відомо про ці ракети, де вони застосовувалися і до чого варто готуватись українцям.