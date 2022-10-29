Небезпечніші ніж російські: Буданов розповів, коли окупанти почнуть застосовувати іранські ракети проти України

В Україні сподіваються на надання союзниками систем ППО для боротьби з новою загрозою

Іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar можуть невдовзі з’явитися на озброєнні росії і це серйозна загроза.

Як розповів в інтерв’ю The Drive керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, застосування цих ракет можливе вже починаючи з наступного місяця.

При цьому за словами Буданова, іранські ракети становлять серйозну загрозу, оскільки на відміну від російських моделей мають високу точність і високу швидкість. Крім того, їх характеристики були перевірені у боях.

"Ми можемо розраховувати лише на блискучу роботу наших військ ППО. І сподіваємося, що наші союзники нададуть нам більше цих систем ППО для забезпечення прикриття", — додав він.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, з’явилася в середині жовтня. Обидві ці моделі є ракетами класу "земля-земля" з дальністю ураження в 300 і 700 кілометрів відповідно.

"Телеграф" поговорив з керівником військового відділу фонду "Повернись живим" Андрієм Римаруком і дізнався, що відомо про ці ракети, де вони застосовувалися і до чого варто готуватися українцям.