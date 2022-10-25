Крутіші, ніж "Іскандер", "Бук" та С-300: які ракети Іран може передати рф

Керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук розповів "Телеграфу" про нову загрозу для України

Попри те, що Іран заперечує постачання безпілотників росіянам для війни проти України, з’являється все більше даних, що він забезпечує країну-агресора не тільки дронами. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, іранці вирішили допомогти росії ракетами, бронежилетами та шоломами.

Залучення Ірану до конфлікту, а також можливі наслідки цього "Телеграфу" прокоментував ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Світ не визнаватиме, що на території України фактично йде Третя світова війна. Хоча це саме так, причому ця війна йде не тільки у нас, вона охопила куди більші території. І Іран – одна з дійових осіб у низці таких конфліктів. У тому ж Ємені, де війна триває з 2015 року. Вони там по-своєму міряються причиндалами на Близькому Сході", – зазначає Андрій Римарук.

За його словами, Іран все більш явно стає для росії тимчасовим, але потужним партнером. І для нас це проблема.

"Міжнародні партнери попереджають Україну, що Іран вже готовий передати росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar. Тегерану все давно по барабану. Завдяки воєнним діям на Близькому Сході він знаходить нові ресурси, які дозволяють виробляти смертоносну зброю. Та продавати її тій же рф. Адже Fateh-110 і Zolfaghar будуть крутішими, ніж "Іскандер", "Бук" і С-300, які у росіян вже закінчуються", — підкреслює експерт.

"Ракети Fateh-110 вимагають мінімального часу для підготовки до бою, при цьому мають максимальний термін зберігання. Радіус ураження у них – 280-320 км. Причому нести ці ракети можуть як касетні, так і хімічні та ядерні складові. Щодо Zolfaghar – це ще потужніша ракета. Вона летить на 600-700 км, має більш смертоносну начинку. І нам треба бути готовими до того, що вже найближчим часом уся ця гидота посиплеться на Україну", – попереджає Андрій Римарук.

Він вважає, що реакція світу на цю загрозу неприпустимо мала порівняно з новими ризиками.

"За поставку іранцями рашистам дронів Shahed 136, які наробили вже стільки лиха в Україні, введено санкції проти двох-трьох людей. Тоді як треба було вводити проти держави Іран, – упевнений експерт. – Сподіватимемося, що наші партнери активніше себе показуватимуть хоча б у наданні Україні матеріально-технічної допомоги. Передавати нам потужніші, у більшій кількості та швидше засоби протиповітряної та протиракетної оборони, які дозволять стримати ракетний терор".