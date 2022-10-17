"Руські навчили": у мережі обурені заявою Ірану щодо передачі дронів росії

МЗС прокоментували відомості щодо військової допомоги для рф

Іран, який на систематичній основі спростовує інформацію щодо постачання зброї росії, вкотре відзначився новою заявою. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що Тегеран не передавав рф безпілотники, аби остання використала їх у війні проти України.

Як пише Reuters, відповідну інформацію у понеділок, 17 жовтня, на черговій конференції з пресою оприлюднив офіційний представник іранського МЗС Насер Канаані.

"Опублікована новина про те, що Іран надав росії безпілотники, має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Ми не надавали зброю жодній стороні воюючих країн", — сказав він.

Варто нагадати, що у пресцентрі командування Повітряних сил ЗС України повідомили що станом на ранок 17 жовтня українським ППО вдалося ліквідувати 11 дронів-камікадзе "Shahed-136". Саме цей вид озброєння виготовляється Іраном і саме його використовують російські окупанти для обстрілів мирних міст.

У мережі користувачі заявами іранської сторони обурені, проте відзначають, що такий розвиток подій їх вже не дивує, мовляв, навчилися такої поведінки у росії та Білорусі, котрі систематично заявляють, що не причетні до багатьох кривавих злочинів проти України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на південному напрямку України Збройні сили знищили п'ять ворожих дронів-камікадзе.