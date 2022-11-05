"Покарати тут і зараз": у Зеленського запропонували завдати удару по Ірану

В Україні вважають, що санкцій проти Ірану недостатньо

Цивілізованому світу варто покарати Іран за постачання зброї росії та різним терористичним організаціям. При цьому санкцій та ембарго буде недостатньо.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу "Рада". На його переконання, до країн подібних до Ірану треба підходити "жорсткіше".

Він зазначив, що зараз влада країни відкрито вбиває своїх громадян, які протестують проти тоталітарного режиму, а також займаються фінансуванням росії або постачанням їй зброї, яка використовується для вбивства мирних українців. Подоляк переконаний, що санкцій та ембарго у цьому випадку буде недостатньо.

"Мені здається, що можна було б завдавати конкретних ударів по виробництву дронів і балістичних ракет тощо. Не може держава, яка фінансує терористичні угруповання та держави робити безкарно це далі", — підкреслив він.

Радник голови ОПУ висловив переконання, що цивілізованому світу час почати "карати тут і зараз", тому що в іншому випадку передача ударних БПЛА та зброї терористичним державам продовжуватиметься й надалі.

Як повідомлялося раніше, напруга у відносинах між Тегераном та Києвом з’явилася після того, як росія почала масово застосовувати проти українських об’єктів цивільної інфраструктури дрони-камікадзе іранського виробництва.

Наприклад, 17 жовтня Київ зазнав масованого удару з використанням БПЛА "Shahed-136", які росіяни назвали "Герань М2". Після цього Україна ініціювала розрив дипломатичних відносин з Іраном.

На початку листопада глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова вжити "безжальних" заходів у разі, якщо постачання зброї триватиме. В Ірані своєю чергою заявили, що нічого не знають про застосування росією їхніх дронів і дотримуються нейтралітету у війні.