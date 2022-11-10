Зможемо дістати до Криму: військові експерти розповіли, що означає успіх під Херсоном

Експерти вважають, що найближчі пару тижнів на півдні будуть пекельними

Процес виходу з правобережної частини Херсонської області буде вкрай непростим для російських окупантів, але й для ЗСУ найближчі тижні стануть важкими.

Перебратися з правого на лівий берег Дніпра живим і неушкодженими має шанс далеко не кожен російський загарбник, який зараз на Херсонщині. А підрозділи, які перебувають в ар’єргарді, будуть гарантовано знищені. Про це виданню "РБК-Україна" розповіли експерти.

Так, військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що українські військові мають певні навички та ресурси, щоб працювати за об’єктами та маршрутами ворога, за якими вони відступатимуть. Тобто мости у районі Новокаховської греблі, потонні переправи тощо.

У той самий час і техніка російських окупантів, перекинута на лівий берег, здатна посилити ворога на нових рубежах. А українським військовим буде потрібно не лише форсувати Дніпро, а й долати нові оборонні споруди загарбників.

У зв’язку з цим Владислав Селезньов вважає, що найближчі кілька тижнів стануть "пекельними". З боку окупантів — щодо втрат, а для українських артилеристів — щодо роботи.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що наші воїни найближчим часом зможуть повністю звільнити правобережну частину Херсонської області, а ВСУ не відразу перейдуть до форсування Дніпра.

Насамперед як зазначає експерт, наші військові займатимуться зачисткою селищ та міст, бо там можуть залишатися окупанти, які маскуються під місцевих.

"А після зачистки облаштовуватимуться позиції нашої артилерії, щоб завдавати ударів по лівобережній частині, по об’єктах росіян", — зазначає Ковальов.

Також, за його словами, ЗСУ спробують нівелювати сили противника на нових локаціях, застосовуючи далекобійну артилерію. Вони займатимуться знищенням ворожих складів, командних пунктів, засобів ППО поступово.

"Найцікавіше те, що саме звільнення Херсона і правобережної частини області дозволяє нам значно збільшити вогненний вплив на територію, яка вважалася глибоким тилом російських окупантів. А деякі зразки озброєння, скажімо так, можуть навіть діставати тимчасово окупований Крим", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони прокоментували заяву росіян про відступ з правого берега Дніпра. Там вважають, що в Росії неспроста могли запустити таку інформацію і, можливо, буде якесь підведення з боку ворога.