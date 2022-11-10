Ситуація в Херсоні та неоднозначна заява Байдена по Україні: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на четвер, 10 листопада, була лише з одною тривогою, яка не затьмарила радість від файних новин з Півдня України.

"Телеграф" зібрав найголовніші новини за вечір та ніч, які могли пройти повз вас.

Що там в Херсоні?

Збройні сили Україні мають успіхи на півдні, але детально про них казати зарано, — зокрема на цьому наголошує президент Володимир Зеленський.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж наголошує, що Сили оборони продовжують витісняти ворога на півдні та сході, однак словам росіян не можна вірити, зокрема щодо відступу з Херсона.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк теж каже, що в Херсоні залишається значна частина росіян та стягуються додаткові резерви.

Ще один радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть витрати від п'яти днів до трьох тижнів, аби повністю звільнити Херсон.

Пріоритетом для російських військ на Херсонському напрямку зараз є організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ, вважать в Інституті вивчення війни (ISW).

Перемовини росії та України можливі?

Президент США Джо Байден назвав відступ рф з Херсону очікуваним та натякнув на можливість переговорів України та росії.

"Залишається з'ясувати, чи готова Україна піти на компроміс з росією", — заявив він.

Авторитетний канал NBC News теж пише, що деякі американські і європейські офіційні особи розглядають зимовий період як можливість для переговорів України і росії.

Допомога Україні

Байден наголошує, що його адміністрація виконує далеко не всі прохання України, відмовилася давати далекобійні HIMARS та створювати безпольотну зону.

Крім того, з'явилася інформація, що Адміністрація Байдена не надасть Україні сучасні безпілотники "Gray Eagle MQ-1C", незважаючи на прохання офіційного Києва, — про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Тим часом також стало відомо, що Британія надасть Україні тисячу ракет протиповітряної оборони; Австрія виділить ще десять мільйонів євро для підтримки України; Франція передасть Україні шість гаубиць Caesar у найближчі тижні.

Втрати росії в Україні

На війні в Україні було вбито та поранено понад 100 тисяч російських військовослужбовців, — про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

За його оцінками, також в Україні було вбито близько 40 тисяч мирних громадян.

Тим часом за орієнтовними даними Генштабу ЗСУ, на 9 листопада росія втратила в Україна близько 78 тисяч одиниць особового складу.

Обстріл Дніпра

Стало офіційно відомо, що внаслідок удару дронів-камікадзе по Дніпру в ніч на 9 листопада згоріло депо "Нової пошти".

Приміщення зазнало значних пошкоджень: обладнання та майже всі посилки, які знаходились у приміщенні, знищено. Чотири співробітники компанії отримали серйозні травми і наразі перебувають у лікарні. Їх життю вже нічого не загрожує.

"Незабаром ми зв’яжемося з кожним клієнтом, чия посилка згоріла, щоб надати інформацію про компенсацію. Посилки, що вціліли, будуть доставлені вчасно", — зазначили в компанії.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 260: окупанти відступають на півдні, ЗСУ просуваються на Херсонщині.