Ситуация в Херсоне и неоднозначное заявление Байдена по Украине: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на четверг, 10 ноября, была лишь с одной тревогой, которая не затмила радость от хороших новостей с Юга Украины.

"Телеграф" собрал самые главные новости за вечер и ночь, которые могли пройти мимо вас.

Что там в Херсоне?

Вооруженные силы Украины имеют успехи на юге, но подробно о них говорить рано, — в частности, подчеркивает президент Владимир Зеленский.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также подчеркивает, что Силы обороны продолжают вытеснять врага на юге и востоке, однако словам россиян нельзя верить, в частности, относительно отступления из Херсона.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже говорит, что в Херсоне остается значительная часть россиян и взимаются дополнительные резервы.

Еще один советник главы ОП Алексей Арестович считает, что ВСУ могут потратить от пяти дней до трех недель, чтобы полностью освободить Херсон.

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытка полностью остановить украинское контрнаступление, считают в Институте изучения войны (ISW).

Переговоры россии и Украины возможны?

Президент США Джо Байден назвал отступление россии из Херсона ожидаемым и намекнул на возможность переговоров Украины и рф.

"Остается выяснить, готова ли Украина пойти на компромисс с россией", — заявил он.

Авторитетный канал NBC News тоже пишет, что некоторые американские и европейские официальные лица рассматривают зимний период как возможность для переговоров Украины и россии.

Помощь Украине

Байден отмечает, что его администрация выполняет далеко не все просьбы Украины, отказалась давать дальнобойные HIMARS и создавать бесполетную зону.

Кроме того, появилась информация, что Администрация Байдена не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на просьбы официального Киева, — об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Между тем, также стало известно, что Британия предоставит Украине тысячу ракет противовоздушной обороны; Австрия выделит еще десять миллионов евро для поддержки Украины; Франция передаст Украине шесть гаубиц Caesar в ближайшие недели.

Потери россии в Украине

На войне в Украине было убито и ранено более 100 тысяч российских военнослужащих, — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

По его оценкам, также в Украине было убито около 40 тысяч мирных граждан.

Между тем, по ориентировочным данным Генштаба ВСУ, на 9 ноября россия потеряла в Украине около 78 тысяч единиц личного состава.

Обстрел Днепра

Стало официально известно, что в результате удара дронов-камикадзе по Днепру в ночь на 9 ноября сгорело депо "Новой почты".

Помещение получило значительные повреждения: оборудование и почти все посылки, которые находились в помещении, уничтожены. Четыре сотрудника компании получили серьезные травмы и находятся в больнице. Их жизни уже ничего не угрожает.

"Вскоре мы свяжемся с каждым клиентом, чья посылка сгорела, чтобы предоставить информацию о компенсации. Уцелевшие посылки будут доставлены вовремя", — отметили в компании.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 260: оккупанты отступают на юге, ВСУ продвигаются на Херсонщине.