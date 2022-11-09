Россияне атаковали Днепр дронами: возник мощный пожар, есть пострадавшие (фото)

Оккупанты атаковали складское помещение

Ночью на девятое ноября по Днепропетровской области россияне массово ударили дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить пять беспилотников, но не все. В результате атаки прострадал областной центр — ранены четыре человека.

Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, попадание зафиксировано в логистическое предприятие. Все раненые — его сотрудники. Всех четверых отправили в больницу, трое их них в тяжелом состоянии.

После прилета начался сильный пожар. Огонь распространился.

Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Пламя потушили, но склады предприятия разрушены.

Другие районы области также были под ударом. В Никопольском районе оккупанты использовали для обстрелов "Грады" и тяжелую артиллерию. Пострадавших нет, но есть разрушения. Марганецкую громаду атаковали тяжелой артиллерией, сообщает глава ДОС Николай Лукашук. Повреждены дома и частное предприятие. В Мировской громаде оккупанты атаковали из РСЗО — повредили до трех десятков жилых домов и хозпостроек, машину, газопровод и электросети.

Последствия атаки по Никопольскому району

Ранее "Телеграф" что Никопольский район обстреливают регулярно — россияне поливают огнем прифронтовую линию каждую ночь. В ночь на 8 ноября взрывы также слышали в Кременчуге. Если против гражданского населения россия использует разрешенные боеприпасы, то против украинских военных — запрещенные. Под Бахмутом применили фосфорные боеприпасы.