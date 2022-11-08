Экономист рассказал, вырастет ли курс доллара из-за ударов по энергетике

Обстрелы энергоинфраструктуры оккупантами стал фактором валютного рынка

Начало второй недели ноября ознаменовалось некоторым ростом курса доллара по отношению к гривне, теперь за него приходится отдавтаь на 15 копеек больше чем в понедельник, 7 ноября, до 40,7 грн.

Однако по мнению экономического эксперта Даниила Монина, этот рост временный и в ближайшие 2 недели на курс доллара будут давить другие факторы.

По его словам усилившиеся в последнее время обстрелы оккупантов по энергетический инфраструктуре двояко влияет на экономику: с одной стороны крупные производители Украины имеют электрику, но с другой — многие торговые центры теперь ощущают очередное падение продаж, в том числе из-за отсутствия электроэнергии.

"Наконец, Украине необходимо будет делать закупки по повреждённым подстанциям. Поэтому я думаю, что курс вероятно будет пока равновесным – все эти факторы погасят друг друга и на рынке будет стабильная ситуация", — отметил Даниил Монин в комментарии "Телеграфу".

Курс доллара до конца ноября, по мнению эксперта, составит порядка 40-41 гривны за 1 американский доллар и будет характеризоваться незначительными повреждениями.

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, рост курса доллара на текущей неделе был вызван спросом на валюту из-за периода активных выплат заработной платы, и ситуация стабилизируется.