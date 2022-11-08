Доллар умеренно дорожает: следует ли ожидать резких скачков курса

Есть несколько факторов, способствовавших росту курса в последние недели

Курс валют не будет делать резких скачков на этой неделе, несмотря на тревожные колебания в последнее время. Национальная валюта до сих пор под контролем, и хотя курс немного колебался, он дальше не пойдет значительно вверх.

Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько в комментарии "24 каналу". По ее словам, главным фактором роста курса стал повышенный спрос на валюту. В основном это произошло из-за периода активных выплат заработной платы в конце прошлого и начале этого месяца.

"В то же время в ближайшие месяцы будет усиливаться давление на курс доллара из-за спроса на наличную валюту, которую украинцы покупали по "депозитной" схеме. С каждой неделей завершающийся объем вкладов будет расти. По меньшей мере, это будет давать основания участникам наличного рынка пробовать повышать курс продажи валюты", – отметила она.

Анна Золотько также добавила, что в ближайшую неделю стоимость доллара на наличном рынке будет расти умеренно. Вероятно, что гривна будет оставаться под давлением дополнительного спроса, а курс будет колебаться в пределах 40,1-40,9 грн.

Во вторник, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 36,57 грн за доллар. На черном рынке приобрести валюту США можно за 40,45 грн., продать — за 40,60 грн.

Курс евро установлен на уровне 36,51 грн за евро. На черном рынке европейскую валюту покупают за 39,60 грн. и продают — за 39,90 грн.

Курс валют в Украине 8 ноября

Курс доллара в банках Украины 8 ноября

Курс евро в банках Украины 8 ноября

Как сообщал "Телеграф" ранее, финансовый эксперт Василий Матий рассказал, следует ли ожидать "скачка" курса иностранных валют по отношению к гривне в ближайшее время.