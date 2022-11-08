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Економіст розповів, чи зросте курс долара через удари по енергетиці

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Долар буде нестабільним Новина оновлена 08 листопада 2022, 16:18
Долар буде нестабільним. Фото Відкриті джерела

Обстріл енергоінфраструктури окупантами став фактором валютного ринку

Початок другого тижня листопада ознаменувався деяким зростанням курсу долара щодо гривні, тепер за нього доводиться віддавати на 15 копійок більше, ніж у понеділок, 7 листопада, до 40,7 грн.

Однак на думку економічного експерта Данила Моніна, це зростання є тимчасовим і в найближчі 2 тижні на курс долара тиснуть інші чинники.

За його словами, обстріли окупантів з енергетичної інфраструктури, що посилилися останнім часом, двояко впливає на економіку: з одного боку великі виробники України мають електрику, але з іншого — багато торговельних центрів тепер відчувають чергове падіння продажів, у тому числі через відсутність електроенергії.

"Нарешті, Україні необхідно буде робити закупівлі за пошкодженими підстанціями. Тому я думаю, що курс ймовірно буде поки що рівноважним — всі ці фактори погасять один одного і на ринку буде стабільна ситуація", — зазначив Данило Монін у коментарі "Телеграфу".

Курс долара до кінця листопада, на думку експерта, складе близько 40-41 гривні за 1 американський долар і характеризуватиметься незначними ушкодженнями.

На думку директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганни Золотько, зростання курсу долара на поточному тижні було викликане попитом на валюту через період активних виплат заробітної плати, і ситуація стабілізується.

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