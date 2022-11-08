Долар помірно дорожчає: чи слід очікувати на різкі стрибки курсу

Є кілька факторів, які посприяли зростанню курсу останніми тижнями

Курс валют не буде робити різких стрибків цього тижня, незважаючи на тривожні коливання останнім часом. Національна валюта досі під контролем, тож хоча курс трохи коливнувся, він далі не піде значно вгору.

Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка Анна Золотько в коментарі "24 каналу". За її словами, головним фактором росту курсу став підвищений попит на валюту. Здебільшого це сталося через період активних виплат заробітної платні в кінці минулого та на початку цього місяця.

"Водночас в найближчі місяці посилюватиметься тиск на курс долара через попит на готівкову валюту, яку українці купували за "депозитною" схемою. З кожним тижнем обсяг вкладів, що завершується, зростатиме. Щонайменше, це даватиме підстави учасникам готівкового ринку пробувати підвищувати курс продажу валюти", — зазначила вона.

Анна Золотько також додала, що найближчим тижнем вартість долара на готівковому ринку буде зростати помірно. Ймовірно, що гривня залишатиметься під тиском додаткового попиту, а курс коливатиметься в межах 40,1-40,9 гривні.

На вівторок, 8 листопада, Національный банк України встановив офиційний курс гривні до американського долара на рівні 36,57 грн за долар. На чорному ринку придбати валюту США можна за 40,45 грн, продати — за 40,60 грн.

Курс євро встановлений на рівні 36,51 грн за євро. На чорному ринку європейську валюту купують за 39,60 грн і продають — за 39,90 грн.

Курс валют в Україні 8 листопада

Курс долара в банках України 8 листопада

Курс євро в банках України 8 листопада

Як повідомляв "Телеграф" раніше, фінансовий експерт Василь Матій розповів, чи слід очікувати "стрибок" курсу іноземних валют по відношенню до гривні найближчим часом.